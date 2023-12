Vivendo renoveert 69 woningen in de Karthuizerwijk in Brugge

Er werd door het Brugs stadsbestuur een omgevingsvergunning verleend aan VIVENDO voor de renovatie van 69 woningen gelegen in de Kartuizerwijk. Vivendo stelde architectenbureau LMS architecten bv uit Brugge aan voor een grondige en Ingrijpende Energetische Renovatie deze woningen. De totaalrenovatie omvat zowel de aanpak van de buitenschil (gevels, daken, buitenschrijnwerk) als renovatiewerken binnenin de woningen. De woonkwaliteit zal door deze werken verbeterd worden door een hoger thermisch comfort en een reductie van het energieverbruik.

De site omvat 69 sociale woningen die gelegen zijn in de Vuldersstraat, de Konfijtstraat, de Kazernevest, de Balsemboomstraat en de Sint-Brunostraat. De woningen zijn gebouwd in de jaren 1985-1987 en zijn aan een grondige renovatie toe. Het volledige bouwblok ligt ter hoogte van de rechtbank in Brugge en grenst aan de Vesten.

Binnenplein

De woningen zijn onderverdeeld in 2 types, type A en type B. Type A zijn bel étage woningen, gebouwd bovenop een ondergrondse parking, ze hebben elk een garage en kelder. Deze woningen geven uit op een openbaar binnenplein. Bij deze woningen wordt het gevelaanzicht volledig behouden aan de straatzijde.

Aan de achterzijde (zijde publiek binnenplein) wordt de aanbouw gesloopt en vervangen door een nieuwe aanbouw over de volledig breedte van het perceel met een diepte van ongeveer 2 meter. Deze uitbreiding biedt meer ruimte en bewoonbare oppervlakte op het gelijkvloers van elke woning.

Door deze aanpassing zullen de woningen ook voldoen aan de huidige eisen en oppervlaktenormen van ‘Wonen in Vlaanderen’ (WIV). Aansluitend is een tuinzone voorzien. Via de tuin is er een directe aansluiting op de gemeenschappelijke binnenruimte. De privéruimtes worden afgescheiden door een bloembak in portiekvorm.

Paadje

Type B zijn de woningen die niet rond het binnenplein (en dus op de parking) gelegen zijn. Dit zijn eerder klassieke rijwoningen. De aanbouw na het hoofdvolume wordt afgebroken en herbouwd. Vandaag zijn deze woningen niet bereikbaar via de tuin.

Tijdens de renovatie zal de rooilijn aangepast worden waardoor een paadje gerealiseerd wordt van ongeveer 2 meter breed. Hierdoor zullen de tuinen en woningen via dit paadje toegankelijk zijn en kan deze weg ook door fietsers en voetgangers gebruikt worden.

Energiezuinig

Alle woningen worden voorzien van zonnepanelen en krijgen ook een warmtepomp. Om de visuele impact van de zonnepanelen te beperken wordt er gekozen om deze op het plat dak van de aanbouw te plaatsen. In de tuinen va elke woning worden ook de buiten-units van de warmtepompen voorzien.

Alle volumes worden geïsoleerd en krijgen nieuw buitenschrijnwerk. “De woningen zullen na de werken opnieuw voldoen aan het hedendaagse wooncomfort en energiezuiniger zijn. Voor sociale huurders zal dit een positieve impact hebben op hun energiefactuur”, aldus Franky Demon, voorzitter Vivendo.

Verhuis bewoners

Alle bewoners van de Kartuizerwijk werden in oktober 2020 uitgenodigd op een bewonersvergadering waar meer toelichting gegeven werd over het renovatieproject. Er werd aan de bewoners van de Kartuizerwijk voorgesteld te verhuizen naar het nieuwbouwproject in de Peterseliestraat.

Vivendo renoveerde daar het oude militaire hospitaal tot 24 appartementen en realiseerde er 52 nieuwbouwappartementen. Bij alle 56 bewoners werd in het voorjaar van 2023 gepolst naar welke regio men liefst wilde verhuizen. De meerderheid is bereid om te verhuizen naar de Peterseliestraat. Op 18 december konden zij de woningen in de Peterseliestraat kunnen bezoeken. In het voorjaar van 2024 zullen deze huurders verhuizen naar de Peterseliestraat.

Een minderheid koos ervoor liever naar een andere woning of appartement van Vivendo te verhuizen. Een groot deel van hen is ondertussen al verhuisd en de rest zal begin 2024 een woning toegewezen krijgen.

Alle betrokken huurders krijgen van Vivendo een verhuispremie en er wordt tevens tussengekomen in de kosten voor de verhuisfirma die door Vivendo zal aangesteld worden.

Recordaantal toewijzingen in 2023

In 2023 werden 476 woningen toegewezen aan sociale huurders. In 2022 waren er 347 toewijzingen. We kunnen dus van een recordjaar spreken waarin we 27 procent meer woningen konden toewijzen. De cijfers van het sociaal verhuurkantoor Sovekans dat sinds 1 juli is opgenomen onder Vivendo, zijn nog niet opgenomen.

“Het effectieve aantal toewijzingen zal dus nog iets hoger liggen, zegt Franky Demon. “Door renovatieprojecten als hier, kunnen we nog meer mensen een kwaliteitsvolle woning aanbieden. De renovatiewerken van de Kartuizerwijk zullen van start gaan midden 2024.”

“De totaalrenovatie wordt geraamd op 14.155.922,70 euro exclusief BTW. We investeren in ons patrimonium zodat deze aan de huidige normen voldoen. Dit is een win-win situatie: wij kunnen sociale verhuurders een gezonde, kwalitatieve woning aanbieden waar we de eerstvolgende jaren geen extra kosten aan hebben. Huurders kunnen zorgeloos wonen in energiezuinige woningen die voldoen aan de laatste normen.”