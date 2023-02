Vive le Vélo lanceert kledingcollectie bij JBC

De nieuwe kledingcollectie van Vive le Vélo, de franchise met vestigingen in Diksmuide en Oostende zal vanaf halfweg februari te verkrijgen zijn bij de JBC-winkels. Hiermee voegt het familiebedrijf van eigen bodem een nieuw Belgisch merk toe aan hun aanbod. “Vive le Vélo verbindt iedereen met een hart voor koers via sportieve T-shirts, polo’s en hoodies voor het hele gezin.” De collectie zal beschikbaar zijn in de winkels en online en zal variëren tussen €29,99 en €89,99.

In het verleden heeft het Belgisch familiebedrijf JBC al samengewerkt met de franchise Vive le Vélo. In maart 2021 lanceerden JBC een Kom op tegen Kanker wielercollectie ten voordele van het goede doel. Samen met Karl Vannieuwkerke organiseerden ze voor deze campagne een fietsuitdaging om heel België door te fietsen en de grootste wielerploeg van Vlaanderen te vormen.

“Een supportersshirt met quotes zoals ‘koerspaard’, ‘vélociraptor’ en ‘worldchampion’ voor iedereen”

De nieuwe collectie bestaat vooral uit kleurrijke shirts voor het hele gezin met quotes zoals ‘koerspaard’, ‘vélociraptor’ en ‘worldchampion’, die je kan kopen in alle JBC-winkels en online. Er werd zelfs een speciaal shirt ontworpen voor wielerklassiekers, zoals Omloop Het Nieuwsblad, De Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. De prijzen voor de kleding zullen variëren tussen €29,99 en €89,99.

Fietsen in het DNA

De nieuwe trui van JBC en Vive le Vélo.

“Fietsen is gezond en het is ook nog eens plezant. Vlaanderen heeft na Nederland het meeste aantal fietsen per capita in de wereld, dus het fietsen zit dus duidelijk in ons DNA”, vertelt Caroline Vereenooghe, oprichtster van het Vive le Vélo-lifestyle merk. En ook bij JBC leeft de koerskoorts, want de oprichter – Jean-Baptiste Claes was zelf ooit een gevierd profielwielrenner en hij gaf zijn liefde voor fietsen door aan zijn zoon en huidig CEO Bart Claes. “Daarom slaan we met JBC en Vive le Vélo de handen in elkaar.”

“We gebruiken biokatoen, wat goed is voor de katoenboer en de biodiversiteit bij de plantages”

Bij de nieuwe collectie willen de merken ook de nodige aandacht besteden aan duurzaamheid. “We gebruiken biokatoen, wat goed is voor de katoenboer zelf én ook de biodiversiteit rond de katoenplantages. We werken ook enkel samen met erkende partners, die kleding produceren volgens strenge sociale normen en we probleren ook de productie steeds dichter naar huis te brengen”, licht Caroline toe.