Viva La Fiesta viert haar tiende verjaardag met de Foute Fiësta: “Het wordt onmiddellijk ook de laatste keer”

Vzw Viva La Fiesta viert haar tiende verjaardag met ‘De foute fiësta, no siësta!’ op 30 april in de Maeke Blyde in Poperinge. “Op ons 10-jarig feest zullen Ilsen & Verhulst, De Bromeo’s en verschillende dj’s aanwezig zijn. Het thema is Brazilië. Het is met pijn in het hart, maar het jubileumfeest wordt meteen ook ons slotevent”, zegt Dries Delannoy, voorzitter vzw Viva La Fiësta.

Dries Delannoy (41) uit Poperinge lijdt aan de spierziekte Strümpell-Lorrain. Hij is voorzitter van vzw Viva La Fiesta, die onderzoek naar spierziekten steunt. Elk jaar organiseert de vzw meerdere evenementen om geld in te zamelen voor goede doelen. Hun fuif De foute fiësta, no siësta! staat op zondag 30 april op de agenda. “We halen alles uit de kast, want de vzw viert ook haar tiende verjaardag. Daarnaast wordt het onmiddellijk ook de laatste editie van de Foute Fiesta. Mijn ziekte vraagt meer en meer energie en inspanning van mijn lichaam, dus ik moet op de rem gaan staan. Met de bestuursleden hebben we dan ook besloten om de vzw stop te zetten. Het is met heel wat pijn in het hart, maar ik moet luisteren naar mijn lichaam”, zegt Dries.

“We willen op een hoogtepunt en in schoonheid eindigen; en dat zal met deze foute fiësta zeker het geval zijn. Op de affiche staan Ilsen & Verhulst, de Bromeo’s, Dizzy Dropz, Le Vin – Mr Cream en Drezz. De deuren openen op 21 uur en sluiten om 4 uur. Zaal Maeke Blyde wordt volledig omgebouwd in thema Brazilië. Palmbomen, cocktailbars, danseressen, gadgets eetkramen… Alles erop en eraan. Wie verkleed komt in het thema Brazilië, krijgt een gratis gadget en een consumptie”, zegt Dries.

Goede doelen

De opbrengst van deze editie gaat naar twee goede doelen: rolstoelgroep Duo uit Poperinge, dat zijn meisjes met een beperking die aan rolstoeldansen doen, en onderzoeken en behandelingen naar spierziekten in samenwerking met professor en neurochirurg Tony Van Havenberg van het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk”, vertelt Dries. “Ondertussen is al 75 procent van de kaarten de deur uit. Snel zijn, is de boodschap.”