Vital Theys reisde met Fire Observers naar Amerika: “Stage is zeker een aanrader”

Brandweerman word je niet, dat ben je. Zeker als je lid bent van een familie waar er veel brandweermannen zijn. Spanning, adrenaline en wachten tot er eindelijk een oproep binnenkomt. Zo omschrijft Vital Theys het, die net een brandweerstage in Amerika achter de rug heeft.

Vital Theys (27) woont samen met zijn vriendin Eline Pugliari (27) in de Beverenstraat. Vital werkt als cipier in Brugge. “Ik ben vrijwillig brandweerman sinds 2018”, vertelt Vital. “De diversiteit van de oproepen, de spanning, de goede vriendschap in de kazerne, dat is hetgeen me het meeste aantrekt in het beroep.” Als vrijwillig brandweerman beslis je zelf wanneer je van wacht bent. “Je zet je op groen, krijgt een oproep en snelt weg. Het is wisselvallig, de ene dag komen er meer oproepen binnen dan de andere”, aldus Vital. “Je ziet de adrenaline naar boven komen”, lacht zijn vriendin Eline. “Hij springt onmiddellijk rechtop en in geen tijd is hij vertrokken.”

Stage in Tucson

Via de vzw Fire Observers kreeg Vital de kans een observatiestage te volgen in Amerika. “Een mooie ervaring om te zien hoe anders ze daar werken”, zegt een enthousiaste Vital. “Het zijn allemaal beroepsbrandweermannen die dag en nacht aanwezig zijn. Ze zitten continue bij elkaar, slapen in de kazerne… Ze zijn echt een family. De samenwerking met de politie verloopt er op een andere manier en ook het blussen is anders. Zij gaan er bijvoorbeeld altijd van uit dat er iemand binnen is. Ze stormen het huis binnen zonder af te wachten. Hun optreden is veel agressiever dan in België”, aldus Vital. “Ik was getuige van enkele verkeersongevallen en we hebben ook een schone brand meegemaakt,” zegt Vital.

In Amerika gebruiken ze andere helmen, veel minder beschermend dan de onze

“In Amerika kijken ze anders naar brandweermannen. Er is veel meer respect. Ze krijgen kortingen in winkels, mogen vooraan in de rij staan bij evenementen… Ze waren heel gastvrij tegenover ons. Als ik facetimede met Eline stonden ze op de achtergrond te zwaaien.”

Ook de uitrusting is anders. “Zij gebruiken andere helmen. Veel minder beschermend dan de onze.” Vital heeft daar één helm gewisseld met een Belgische helm. “De brandweermannen zouden liever hier werken. Zij moeten vele uren na elkaar werken en er is een groot personeelstekort.”

De media in Amerika pikte het verhaal op en Vital en zijn medecollega’s uit België en Nederland werden geïnterviewd. “Een mooie ervaring. Drie zenders maakten een opname. De stage is zeker aan te raden aan elke brandweerman”, besluit Vital.