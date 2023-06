VISO-leerlinge Fanny (19) behaalt derde plaats op Joico School Contest: “Leuke afsluiter van het schooljaar”

Fanny Willaert viel samen met haar medestudent Luna in de prijzen. De 19-jarigen behaalden op de prestigieuze Joico School Contest, een wedstrijd voor kappers in spe, de derde plaats in de categorie voor lang haar.

De Joico School Contest was dit jaar aan haar 22ste editie toe. De wedstrijd, die georganiseerd wordt door kappersmerk Joico, laat toekomstige kappers uit heel Vlaanderen tegen elkaar strijden. Ook alle leerlingen uit het zevende specialisatiejaar Haarstilist van VISO namen deel. “Wij zijn met dertien in de klas”, laat Fanny weten. “In totaal deden er 214 leerlingen mee uit verschillende scholen van over heel Vlaanderen.”

Samen met medestudent Luna Maes werkte Fanny aan een eigen creatie. “Alle deelnemers konden kiezen tussen drie categorieën waaronder kort haar, halflang haar en lang haar”, legt Fanny uit. Onder begeleiding van enkele professionele kapsters mochten Fanny en Luna een eigen kapsel uitwerken. “Wij hebben een hele tijd getwijfeld tussen halflang en lang omdat dat de grootste categorie was, maar uiteindelijk kozen we toch voor een lang kapsel met een hippe snit en een crazy afwerking. We werkten met felle kleuren, zoals geel, koper en blauw.”

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de Joico School Contest vond plaats op 12 juni in TRIPL, Merchtem. “Per categorie werden er drie inzendingen genomineerd. Zeven scholen die meededen werden uitgenodigd voor de Winners Final, waaronder ook het VISO.” Daar kregen Fanny en Luna te horen dat hun snit de derde plaats behaalde in de categorie voor lang haar. “Het leukste aan dit avontuur is toch wel winnen én dan nog eens in de grootste categorie”, zegt Fanny.

Het is meer dan tien jaar geleden dat VISO Roeselare deze wedstrijd nog gewonnen had. “En dit als leuke afsluiter van het schooljaar. Nu kan ik met volle inspiratie starten met mijn fulltime job in het kapsalon (D-hair&care) en zelfstandig in bijberoep (Fabbylicious)”, besluit ze.