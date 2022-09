Vishandel Lotte steekt zaak in nieuw jasje

Vishandel Lotte in de Oostrozebekestraat 84 heeft een ware metamorfose ondergaan. Niet alleen de winkelruimte en de keuken kregen een grondige make-over, ook de gevel, met geveltuintje, werd aangepakt. Voor de uitbaters, Pieter Lamon en Lieselot Devriese, betekent dit het verderzetten van hun passie… een passie voor vis.

Op de hoek Barnumstraat-Oostrozebekestraat is er al meer dan vier decennia een vishandel. Herman Verhelst, Filip Deruyck en sinds 2005 Pieter Lamont en Lieselot zorgden dat er steeds verse vis in de Berengemeente te vinden is. Pieter en Lieselot gingen allebei naar hotelschool Ter Duinen in Koksijde en leerden er elkaar kennen. Op 21-jarige leeftijd besloten ze om niet te kiezen voor het uitbaten van een restaurant, maar om de vishandel in de Oostrozebekestraat over te nemen. “We zorgden onmiddellijk voor een traiteurdienst, zodat we onze passie voor het bereiden van schotels een vervolg konden geven”, vertelt Lieselot. “Ondertussen is er veel veranderd. Bereide gerechten, dagschotels, eenpersoonsgerechten en traiteurgerechten zijn nu schering en inslag. Dit betekent dat we nu, naast Pieter en mezelf, met drie personeelsleden aan de slag zijn. Verse bereidingen vragen veel voorbereiding, tijd en werk.”

Huiselijke sfeer

“Het is altijd onze bedoeling geweest om beter te worden, een zo ruim mogelijk assortiment aan te bieden en met de nieuwste gerechten voor de dag te komen”, gaat Pieter verder. “Dit veronderstelt, natuurlijk ook een aangepaste infrastructuur. Onze winkelruimte straalt nu een huiselijke sfeer uit. Geen schreeuwerige kleuren, maar wel rustgevende groene en houtkleurige tinten. Alles werd volgens de nieuwste technologieën aangebracht.” “Onze zaak is open van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 13 uur en van 14 tot 18.30 uur. De zaterdag zijn we open van 8 tot 17 uur. Op zondag is vishandel Lotte geopend van 10 tot 12 uur. We geven dan de voorrang aan de gedane bestellingen en aan het selftake”, besluit Lieselot. (LB)

Vishandel Lotte, Oostrozebekestraat 84, Meulebeke, 051 48 52 21, www.vishandel-lotte.be.