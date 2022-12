Virginie en Christophe laten je wandelen met alpaca’s: “Ook ideaal als teambuilding”

Virginie Verpoucke en Christophe Ducasteele zijn de trotse bezitters van vijf alpaca’s. Vanaf de krokusvakantie biedt het koppel de mogelijkheid aan om onder begeleiding met de dieren uit wandelen te gaan. Virginie en Christophe hebben bij hun woning ook een kleine dierentuin die ze openstellen voor fotoshoots.

“Alles is begonnen met het opvangen van twee kippen die de eigenaars niet meer wilden”, vertelt Virginie (38). “Later kwamen er nog enkele kippen bij. Ondertussen hebben we nog een aantal dieren geadopteerd en lopen er op ons domein 26 beestjes rond. Daarbij zijn er een aantal niet alledaagse huisdieren. Zo huppelen er in onze tuin twee wallaby’s rond, terwijl we ook twee hangbuikvarkens hebben.”

“Een eerste hangbuikvarken kwam in ons bezit nadat onze toen 14-jarige dochter het achter onze rug had gekocht. Romeo kreeg later het gezelschap van Julia. Julia kwam bij ons terecht nadat in de pers een oproep tot adoptie van Babette – zo heette ze toen nog – verscheen. Onze kandidatuur werd toen uit een honderdtal inzendingen gekozen. We haalden er zelfs de nationale pers mee.”

“Naast onze kippen, wallaby’s en hangbuikvarkens hebben we nog geitjes en zijn we de trotse eigenaar van vijf alpaca’s.” “Michael is de eerste alpaca die we adopteerden”, pikt Christophe (47) in. “Michael is bijzonder tam en nieuwsgierig. Hij wordt graag geknuffeld en geeft ook zoentjes. De eerste weken leefde hij bij ons in huis. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom hij zo tam is.”

“Ondertussen is ons alpacabestand uitgebreid tot vijf exemplaren. Michael is hun onbetwiste leider. Toen ik de andere alpaca’s hun wandelopleiding gaf, kreeg ik zelfs hulp van Michael die hen toonde hoe het moest. Voor het omgaan en het wandelen met de alpaca’s hebben Virginie en ik geen opleiding gevolgd. Je moet zelf aanvoelen hoe je de zaken aanpakt. Het jongste dier geven we momenteel nog wandeltraining.”

Rustige wegen

Vanaf de krokusvakantie bieden Virginie en Christophe de kans om met de alpaca’s op stap te gaan. “We zijn in bijberoep gestart met Duckies Alpaca’s”, gaat Virginie verder. “Daarbij is het in de weekends en tijdens vakantieperiodes mogelijk om met onze alpaca’s onder begeleiding een wandeling te maken. De wandeling is door ons uitgestippeld en loopt dwars door de velden en langs rustige wegen zodat we niet te veel last van verkeer hebben.”

“Alpaca’s zijn kuddedieren en blijven altijd samen”

“Mensen hoeven overigens niet bang te zijn dat de dieren op de loop zullen gaan. Alpaca’s zijn kuddedieren en blijven altijd samen. De wandeling duurt goed anderhalf uur. De normale duur is ongeveer 45 minuten, maar we houden er rekening mee dat mensen langs de weg de dieren even willen aaien of er selfies mee willen nemen. De alpaca’s blijken immers heel populair. Op een recente trainingstocht heb ik goed 20 keer moeten stoppen voor een selfie en een aaitje. Voor rolstoelgebruikers en mensen met een beperking kunnen we een alternatieve route voorzien.”

“Na de wandeling kunnen de mensen bijpraten bij een drankje, terwijl de kinderen de dieren kunnen voederen of spelen. Er is op ons domein immers ook een voetbalplein en een zwembad beschikbaar. De alpacawandeling is ook ideaal als teambuilding. Daarnaast kunnen fotografen bij ons terecht voor fotoshoots met de dieren in het kader van bijvoorbeeld communies, lentefeesten, huwelijken of voor reclamedoeleinden.”

Vergaderzaal

Virginie en Christophe hebben overigens nog grote plannen met hun domein. “Tegen februari komt er nog een extra buitenkeuken”, weet Christophe. “Daarnaast plannen we de bouw van een vergaderzaal die bijvoorbeeld kan gebruikt worden voor deelnemers aan een teambuilding. Die zaal moet in 2024 klaar zijn.”

