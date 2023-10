Virginie (46) uit Ingelmunster biedt grafzorg op maat aan: “Ik vind het belangrijk dat een grafzerk wordt onderhouden”

Virginie Lambrecht heeft sinds september haar eigen zaak Garden of Silence. In bijberoep biedt ze grafzorg op maat aan.

Virginie Lambrecht (46) woont in de Lendeledestraat. Ze is getrouwd met Jim Allosserie, en de moeder van Henri (20) en Noah (17). Ze werkt al acht jaar bij de stad Kortrijk, sinds maart in de bibliotheek. In haar vrije tijd gaat ze lopen. Een uitstap met de camper spreekt haar ook aan. En enkele weken geleden begon Virginie met Garden of Silence.

Te oud, te ver

“Met mijn ma ging ik heel regelmatig naar het kerkhof om het grafzerkje van mijn broertje te onderhouden”, vertelt Virginie. “Ik ben graag op een kerkhof, voor de rust. Na het overlijden van mijn mama bleef ik dat verder doen, want ik vind het belangrijk dat een grafzerk wordt onderhouden. Ik ben er zeker van dat ook andere mensen graag hebben dat de zerk van een familielid wordt onderhouden. Misschien zijn sommige mensen minder mobiel en kunnen ze dat niet meer doen. Of misschien gaan ze niet graag naar een kerkhof, of wonen ze te ver. Ik wil dat met veel plezier en met veel liefde voor hen doen. Ik heb al aanvragen gekregen. Zo moest ik al een grote stenen grafzerk oppoetsen. Dat was een serieus werk, maar het resultaat gaf mij wel voldoening.”

Vijftien kilometer

“Ik werk met abonnementen: jaarlijks, halfjaarlijks of per seizoen (lente, zomer, herfst/winter). Je kunt kiezen tussen onderhoud of onderhoud mét bloemen. Dat verschilt ook qua grafzerk. Er is minder werk aan een tegel dan aan een marmeren of stenen grafzerk. Voor Allerheiligen zorg ik voor de opkuis en zet ik twee chrysanten erop, voor 29 euro. Voor Vader- en Moederdag heb ik ook zo’n formule. Mijn werkterrein ligt in een straal van vijftien kilometer rond mijn woning. Ik rijd dus ook naar kerkhoven onder andere Waregem, Kortrijk/Marke, Roeselare…”