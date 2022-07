Violetta De Neef uit Dentergem is finaliste Miss De Luxe 2023: “Ik ben dankbaar voor deze kans”

Violetta De Neef uit Dentergem is finaliste bij de verkiezing Miss De Luxe. In dat wereldje was Violetta tot voor kort nog nieuw, in de danswereld totaal niet. Ze is choreografe en geeft ook lessen oriëntaalse dans, high heels en BBB. Daarnaast is Violetta ook een singer-songwriter. Twee keer per jaar organiseert ze het dansfestival Oriental Cocktail Bellydance Festival en Open Stage in Waregem.

Ondanks haar beperkte vrije tijd is Violetta nu toch nog finaliste bij Miss De Luxe. “Ik heb vorig jaar een post van Miss De Luxe op Facebook gezien”, opent de Dentergemse. “Toen ik alle informatie had gelezen, waren alle twijfels meteen weg en heb ik me ingeschreven voor de casting. Daar heb ik me blijkbaar goed uit de slag getrokken, want sinds enkele weken is bekend dat ik de trotse finaliste ben van Miss De Luxe 2023.”

Ondertussen zijn de eerste activiteiten met de finalistes achter de rug. Wat zijn haar eerste ervaringen? “Onze finalistengroep bestaat echt uit allemaal intelligente, mooie en krachtige vrouwen. Ik ben erg blij om deel uit te maken van deze 2023-editie. Voor de jury zal het zeker niet evident zijn om er de beste uit te halen.”

En wat is jouw ambitie? “Toen ik een kind was, ben ik zwaar gepest op school. Iedereen zei tegen me dat ik nooit iets in mijn leven zou bereiken. Ik moest hard werken om mij te bewijzen. Nu ben ik Miss De Luxe-finaliste. Ik zou graag andere vrouwen of meisjes willen steunen en motiveren om van zichzelf te houden, zichzelf te vertrouwen en zichzelf te respecteren”, aldus Violetta.

Make a Wish

“Wanneer ik echt tevreden zal zijn? Ik ben omringd door fantastische vrouwen en een geweldige organisatie. Ik ben heel dankbaar om deze kans te krijgen. Ik zal gelukkig zijn wanneer mijn kandidatuur andere mensen zal motiveren om hun doel te bereiken”, zegt ze.

En heeft ze ook een goed doel en welke acties onderneemt ze daarvoor? “Ja, wij werken samen met Make a Wish. Vlaanderen. Tijdens mijn campagnejaar zal ik dansworkshops organiseren om kindjes te helpen. Daar kan iedereen met of zonder danservaring aan deelnemen. Dit is een gezonde manier om anderen te helpen”, besluit ze.

Wie de avonturen van Violetta tijdens deze verkiezing op de voet wil volgen kan dat op de Facebookpagina ‘Finaliste Miss De Luxe 2023 Violetta De Neef’ of op Instagram vita_deneef_official. Daar zal je ook de nodige info vinden om deel te nemen aan de dansworkshops voor het goede doel.

