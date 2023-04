Violetta De Neef is voortaan Miss De Luxe ’23: “Er komt een heel drukke periode aan”

Vienna Loor werd enkele maanden geleden verkozen tot de nieuwe Miss De Luxe ’23. Door privéredenen geeft ze nu echter haar kroontje door aan Violetta De Neef uit Dentergem.

“Ik ben vereerd en dankbaar dat ik Miss De Luxe 2023 ben geworden”, laat ze duidelijk blijken bij een eerste reactie op haar aanstelling. “Ik werd eerst tot de eerste eredame gekozen en nu heb ik de titel van Miss De Luxe 2023 overgenomen. Ik had het niet verwacht, maar ik ben heel blij dat ik de titel mag ontvangen. Het is een absolute eer. Ik zou dan ook graag de organisatie van Miss De Luxe, het MDL Team en mijn supporters bedanken voor het vertrouwen en de steun.”

Wat ga je nog in je regeerperiode verwezenlijken? “Er staan nog veel taken op mijn MDL agenda, namelijk begeleiding van de nieuwe finalisten, jureren van de verschillende missverkiezingen in België, acte de présences, fotoshoots, een buitenlandse reis… Op 1 mei bijvoorbeeld is er een “Meet and Greet” van Miss De Luxe 2024. Het is de dag wanneer alle nieuwe finalisten elkaar voor de eerste keer zullen ontmoeten. Ze gaan hun finalistelint ook ontvangen.”

Internationaal

Ga je nu ook naar internationale verkiezingen? “Het wordt een erg drukke tijd. Ik ben gekozen tot Mrs Global Universe Belgium. In mei ga ik naar Singapore en Maleisië om ons land te vertegenwoordigen. Ik zou graag de national director Annick Eycken en het ‘Varuna Team’ van harte bedanken voor deze unieke kans. Binnenkort zal ik veel steun van onze landgenoten nodig hebben, namelijk via de online voting. De informatie zal op de Facebookpagina van Mrs Global Universe verschijnen, maar het is nog niet alles. Ik ga ook deelnemen aan Miss Tourism Universal. In juni vertrek ik naar Sri Lanka om daar ons land te vertegenwoordigen. Ik zou graag de national directors Guy Desmedt en Natasja Pitteman (organisatoren van Miss De Luxe) van harte bedanken.”

Buikdanseres

Valt dit nog allemaal te combineren met je carrière als buikdanseres? “Naast de missenwereld ben ik inderdaad ook nog actief in de muziek en het dansen. Ik ben zelf een choreografe en organisatrice van de Oriental Cocktail Bellydance Project. Dit jaar zal het Oriental Cocktail Festival niet kunnen doorgaan vanwege mijn drukke agenda maar we komen zeker volgend jaar terug. Ik zal ook minder aanwezig zijn tijdens de dansevenementen in het buitenland. Ik heb wel goed nieuws voor alle Bellydance liefhebbers. Dit najaar komt de Oriental Cocktail Open Stage terug. Alle buikdanseresen kunnen deelnemen aan het evenement. Het dansniveau maakt totaal niet uit. Iedereen is bij ons welkom. Alle informatie komt online op de officiële Facebook- en Instagrampagina’s van OCF. “

Muziek

En hoe loopt je zangcarrière? “Veel mensen weten dat ik zelf liedjes schrijf en zing. Ik ben trots om te kunnen aankondigen dat mijn eerste vier singles in Duitsland zijn opgenomen. De datum van de release zal bekend worden na mijn terugkomst van Sri Lanka. Deze zal online verschijnen op alle streamingplatforms. Het wordt dus een drukke maar heel leuke periode die eraan komt.” (SBR)