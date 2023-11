Vind voortaan troost en rust in de Sparrewegel in Ichtegem

Het lokaal bestuur van Ichtegem richt in aanloop naar Allerheiligen een troostplek in langs de Sparrewegel. Een troostplek is een plaatsje in de natuur waar iedereen troost en rust kan zoeken die worstelt met gemis, verlies, afstand of afscheid. Het is de bedoeling om nog meer troostplekken in te richten.

“November nadert en dus ook de periode waarin we traditioneel onze overledenen herdenken. Het is een periode waarin we op zoek gaan naar rust, hoop en troost. Maar troost start en stopt niet in november, natuurlijk. Daarom hebben we in de Sparrewegel in Ichtegem een eerste troostplek ingericht. Dit is een rustig plekje in de natuur waar iedereen troost kan zoeken of tot rust kan komen, wat de reden daarvoor ook mag zijn”, kadert schepen van Welzijn Willy Hosten.

Gedichtenwedstrijd

“Om onze troostplek in te kleden, schreven we een tijdje terug een gedichtenwedstrijd uit. We kregen meer dan twintig inspirerende gedichten binnen. Verschillende waren erg aangrijpend en één voor één brachten ze een verhaal met zich mee. Uiteindelijk kozen we het gedicht van Marleen Vandewalle uit Eernegem om de eerste troostplek in de Sparrewegel aan te kleden”, voegt Hosten eraan toe.

“Mijn tekst draagt de boodschap mee: ‘Ik zou je willen helpen met jullie verdriet, je helpen vasthouden’. Dat gaat niet letterlijk, dus heb ik die gevoelens op papier gezet. Nu hoop ik dat veel mensen er ook troost en houvast in zullen vinden”, zegt Marleen Vandewalle, die vereerd is dat haar gedicht werd uitgekozen voor de eerste troostplek.

“De andere gedichten zullen we gebruiken bij de inrichting van onze volgende troostplek(ken)”, zegt Hosten. “Graag wil ik nog even meegeven dat dit hartverwarmend initiatief er is gekomen onder impuls van onze Welzijns- en Seniorenraad, met medewerking van onze eigen technische dienst.”