Vincent Van Quickenborne ontvangt Tsjechische delegatie in het detentiehuis

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ontving woensdagmorgen een Tsjechische delegatie die kwam kijken naar het concept van een detentiehuis. In aanwezigheid van directeurs (en pioniers) Els Deloof en Petra Colpaert en grondlegger Hans Claus werd kort ons huidig en “gebroken” gevangenissysteem geduid.

“Er zijn te hoge recidivecijfers, de gevangenissen zijn overbevolkt en korte straffen worden niet uitgevoerd. Een detentiehuis brengt daar verandering in. Dat betekent geen cel, maar kamer. Geen nummer, maar naam. Geen gevangene, maar inwoner. Geen bewaker, maar begeleider. Dit zijn niet gewoon nieuwe woorden, maar een nieuwe filosofie. We kijken naar talent en niet naar wat deze mensen fout deden. Het geeft een nieuwe inhoud aan het strafsysteem waarbij vrijheden worden weggenomen, maar heropvoeding centraal staat. De klassieke filosofie van opsluiten en spontaan beter worden, werkt niet”, aldus Van Quickenborne.

Tsjechië is voorstander

Verschillende landen zoals Spanje, Portugal en Engeland tonen interesse in het concept van detentiehuizen. Ook Tsjechië lijkt voorstander van het idee. “We bezoeken verschillende gevangenissystemen in Europa. De aangehaalde voordelen van detentiehuizen zien er veelbelovend uit. We nemen alle ideeën met ons mee om deze te implementeren in ons eigen justitiesysteem”, zegt Pavel Horak, directeur van de penitentiaire afdeling van het hoofdkwartier van de Tsjechische gevangenisdienst.

Het concept van detentiehuizen bestaat al langer in Scandinavië. Onze minister van Justitie bedankte uitdrukkelijk Hans Claus (60), secretaris van vzw De Huizen en gevangenisdirecteur. De idealist ligt aan de basis van de revolutie naar een humaner detentiebeleid. “Toen we in 2009 de modellen van de nieuwe gevangenissen bekeken, vielen we bijna achterover. Het was twee druppels de gevangenissen waar we al twee eeuwen mee werken en duidelijk niet slagen. Als de dokter een pil voorschrijft en het werkt niet, is het geen oplossing om er dan maar twee voor te schrijven. Het systeem moet veranderen. Samen met verschillende partijen zoals VUB, politici, economen, architecten, enzovoort werd nagedacht over de gevangenis van de 21ste eeuw. Een concept gefundeerd op drie pijlers: kleinschalig, gedifferentieerd en maatschappelijk verankerd. Zo ontstond het detentiehuis.” In 2012 was het boek af en werd vzw De Huizen opgericht. Tien jaar later was het eerste detentiehuis van België in Kortrijk een feit.