Vincent Van Quickenborne onder begeleiding van vijf bodyguards op West-Vlaams Ambassadeur 2022

Maaike Cafmeyer (49) is verkozen tot West-Vlaams Ambassadeur 2022. De actrice haalde het op de gala-avond van de andere genomineerden Camille Dhont, Jens Dendoncker, Isabelle Van Hecke, Karl Vannieuwkerke, Rik Verheye, Tim Boury, Wannes Cappelle, Yves Lampaert en Zouzou Ben Chikha. Maar ook minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kwam opdagen bij de uitreiking in het gezelschap van vijf bodyguards.

Na de uitreiking werden de genodigden uitgenodigd aan tafel voor een viergangenmenu in het BMCC Brugge. Ook Vincent Van Quickenborne kwam de lift uitgewandeld met vijf bodyguards. “Ik doe mijn werk en we werken verder. We laten ons niet doen en dat in de juiste omstandigheden. Ik vond het belangrijk om hier op een belangrijke avond voor onze provincie aanwezig te zijn”, zegt minister Van Quickenborne.

“Ik ben voor een onafhankelijk West-Vlaanderen, we hebben alles van havens tot luchthaven, van berglandschap tot de zee en vooral ook een eigen taal”

“Sommige spreken over de onafhankelijkheid van Vlaanderen, ik spreek over de onafhankelijkheid van West-Vlaanderen. We hebben onze havens, luchthaven, wij hebben onze bergen, de zee, we hebben een taal. We hebben alles wat we nodig hebben. Ik ben zeer trots om West-Vlaming te zijn. Het is een zegen om Maaike Cafmeyer verkozen te zien als West-Vlaams Ambassadeur 2022. Bevergem is voor mij de beste reeks die ooit gemaakt is geweest. We spreken vaak over Brugge en de kust en we vergeten soms het prachtige zuiden van West-Vlaanderen”, aldus Vincent.