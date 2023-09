Vincent Sheppard organiseert dit weekend fabrieksverkoop

Vincent Sheppard organiseert op 30 september en 1 oktober op het Industriepark een fabrieksverkoop met meubels voor binnen en buiten aan verrassend kleine prijsjes. De ideale gelegenheid om kwalitatieve meubelen op de kop te tikken met kortingen tot -70%.

Vincent Sheppard ontwerpt en produceert binnen- en buitenmeubels met uitzonderlijk zitcomfort sinds 1992. Het bedrijf is wereldwijd marktleider in Lloyd Loom-meubels, een techniek waarbij Kraft-papier rond een metaaldraad wordt gedraaid en tot unieke meubelstukken wordt geweven.

Eigentijdse collecties

“Vandaag worden Vincent Sheppard-meubels geëxporteerd naar meer dan 80 landen”, vertelt marketingverantwoordelijke Jasmien Bocket trots. “Het hoofdkantoor van Vincent Sheppard bevindt zich in België, terwijl hun hoofdproductielocatie zich bevindt in Indonesië, een land dat bekend staat om zijn rijke traditie in weven. Door zichzelf en zijn designesthetiek voortdurend uit te dagen, kan het merk jonge, eigentijdse meubelcollecties presenteren die beantwoorden aan alle moderne behoeften. Ze combineren een duidelijke focus op kwaliteit en comfort met vakmanschap en een eeuwenoude techniek, en vertalen deze ingrediënten in kwalitatieve, duurzame en aantrekkelijke ontwerpen.”

Lange wachttijden

“We organiseren deze verkoop jaarlijks rond oktober. Telkens is dit een groot succes met lange wachttijden. Niet verwonderlijk. Dit is een unieke gelegenheid voor veel mensen om rechtstreeks deze meubelen te kopen aan serieuze kortingen. Bij ons hier in Spiere-Helkijn worden de meubels gemonteerd en afgewerkt. We hebben nu ook een showroom in Bellegem met in- en outdoormeubelen die kan bezocht worden op afspraak”, besluit Bocket.