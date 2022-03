Vincent laat zijn Russisch busje met gepersonaliseerde nummerplaat ‘Vladimir’ herbedrukken: “Hoe gimmick kan tegenvallen”

Een Russisch busje, bedrukt met communistische symboliek uit de pre-perestrojkaperiode en op de koop toe de gepersonaliseerde nummerplaat ‘Vladimir’: het leek Vincent Pauwels uit Blankenberge een leuke gimmick als volgwagen voor zijn wielerploeg. Tot ene Vladimir plots Oekraïne binnenviel… “Of hoe een grappige gimmick plots lelijk kan tegenvallen”, aldus Vincent, die zijn busje nu laat herwrappen met een vredesboodschap.

Toeval bracht Vincent Pauwels uit Blankenberge op een leuk idee: hij kocht een opvallend Russisch busje en liet dat ‘pimpen’ tot een originele volgwagen voor zijn wielerploeg. De Uljanovski Avtomobilny Zavod, kortweg UAZ, is zowat de Russische tegenhanger van het Volkswagenbusje maar dan in 4×4-uitvoering. “Ik zag er voor het eerst zo eentje rijden toen we een paar jaar geleden op rondreis waren in Noord-Korea. Het voertuig deed daar dienst als taxibusje en dat fascineerde mij. Toen ik er, eenmaal weer thuis, wat opzoekingswerk naar deed, bleek het om een Russisch automerk te gaan”, vertelt Vincent.

Gedoe met roebels

Hij bestelde prompt zelf een UAZ, al had dat volgens de Blankenbergenaar wel wat voeten in de aarde. Liefst twee jaar moest hij erop wachten. “Ik heb het eerst geprobeerd via Rusland, maar dat bleek een heel gedoe met die roebels. Uiteindelijk ben ik dan na lang zoeken terechtgekomen bij een Nederlandse importeur, en na veel horten en stoten – douane, keuring, homologatie – mocht ik in oktober eindelijk mijn gepersonaliseerde nummerplaat gaan ophalen.”

Toen leek het nog gewoon een leuk idee om het busje een pre-perestrojka look te geven

Vincent gaf zijn busje vervolgens de look en feel van de voormalige U.S.S.R., met de opgeheven vuist van het communisme. De nummerplaat ‘Vladimir’ maakte het af. “Wist ik veel dat ene Vladimir zes maanden later Oekraïne zou binnenvallen en daardoor in geen tijd de meest gehate persoon in Europa zou worden”, haalt Vincent zijn schouders op. “Op dat moment leek het nog gewoon een leuk idee om het busje een pre-perestrojka look te geven – inclusief die knipoog naar Poetin – en daarmee reclame te maken voor onze fietsploeg Wilink Cycling Team. Een leuke gimmick als volgwagen, zeg maar, maar ondertussen weten we natuurlijk wel beter. Door Poetins pijnlijke fratsen kreeg het hele concept plots een wrange nasmaak en blijft er van die ludieke knipoog niet veel meer over”, aldus Vincent, die daarop besliste om zijn busje een tweede make-over te geven. Ditmaal met een vredesboodschap.

De nieuwe look van het busje. © gf

“Hetzelfde marketingbureau gaat er nu een ‘peace and love’-vibe aan geven met aan de zijkant het vredesteken en achteraan het opschrift ‘no war’. Want zoals het busje nu is, durf ik er nog amper mee buitenkomen. Er staat nota bene ook reclame op van m’n eigen firma”, lacht Vincent een beetje groen.

Een marketingbureau gaat nu een ‘peace and love’-vibe aan het busje geven met aan de zijkant het vredesteken en achteraan het opschrift ‘no war’.

Het verhaal achter het busje doet overigens ook de wenkbrauwen fronsen: het werd ooit als militair voertuig ingezet in het Oostblok. “Toen we het voertuig in Rotterdam zijn gaan ophalen, moesten we daar een brief ondertekenen met de clausule dat ik het nooit zou inzetten voor oorlogsdoeleinden. Aangezien ze ons net voordien een shotje wodka hadden ingeschonken, dacht ik eerst dat dat een grap was. Maar het bleek pure ernst”, vertelt Vincent.

Het broodje

De UAZ heeft ook een bijnaam: ‘bukhanka’ ofte ‘het broodje’, omdat het inderdaad wel wat wegheeft van een onversneden brood. “De bukhanka was vroeger de nationale trots van Rusland, het hoeft dus niet te verbazen dat mensen uit de Oostbloklanden hier vreemd opkijken als ze op onze wegen zo’n busje zien rijden. Het is alsof je in Polen een Minerva zou tegenkomen”, glimlacht Vincent. “Het UAZ-busje diende in Rusland voor alle mogelijke doeleinden: als ambulance, als schoolbus, als politieauto… Toen we er vorige zomer mee op roadtrip gingen naar Kopenhagen, hadden we er enorm veel bekijks mee. Bij elk tankstation kwamen er wel mensen vragen of ze een foto mochten nemen. Vooral vrachtwagenchauffeurs uit het Oostblok waren er helemaal weg van; ik had de status van de UAZ in die landen echt wel onderschat.”

Ik wil de vluchtelingen niet nodeloos voor het hoofd stoten

Ook op de autostrade oogstte Vincent aanvankelijk veel bijval met zijn ‘broodje’. “Er waren voortdurend mensen die zwaaiden. Dat is nu toch iets minder”, klinkt het wat cynisch. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwam Vincent dan ook nog nauwelijks met het busje op straat. “Wat zouden Oekraïense vluchtelingen wel niet van die nummerplaat denken? Ik wil die mensen niet nodeloos voor het hoofd stoten”, zucht hij. Ook toen hij er laatst mee moest gaan tanken, was Vincent op zijn hoede. “Ik wou eerst zeker zijn dat er geen wagens met Oost-Europese nummerplaat aan de pomp stonden. Je weet tenslotte maar nooit hoe er wordt gereageerd”, klinkt het.

Spartaans busje

Het busje van Vincent blijft anderzijds wel een bezienswaardigheid. Oorspronkelijk bestemd voor het Sovjetleger, wordt het nog steeds volgens dezelfde technieken gebouwd als in de jaren zestig. “Het ziet er Spartaans en rudimentair uit. Tekende je als kind een busje, dan was het zoiets”, glimlacht Vincent. “De airco bestaat uit weinig meer dan een mechanisch openzetbare klep onder het venster. Aangezien de motor onder de voorbank zit, kan het in de zomer tropisch warm worden en in de winter ijzig koud, want er zit ook nauwelijks bekleding in het stalen frame.

Opties zijn er niet, tenzij dan de extra bergversnellingen. Doch de gebruiksaanwijzing is in het Cyrillisch, waardoor je eerst Google Translate dient te raadplegen. De vering is hard, de maximumsnelheid 115 km/u en de vergrendeling perfect anti-diefstal: alleen een doorgewinterde UAZ-rijder krijgt de deuren open. En zo’n busje drinkt tot slot méér dan zatte Rita uit Familie”, knipoogt Vincent.

Terug in de U.S.S.R.

Wat volgens de Blankenbergenaar echter allemaal niks afdoet aan de fantastische rijbeleving. “Qua rijgevoel is de UAZ absoluut nergens mee te vergelijken, en je zit ook lekker hoog. Je moet er straks zelf maar eens gaan inzitten – je waant je zo ‘back in the U.S.S.R.’”, knipoogt Vincent. Al zal hij de volgende keer misschien toch eerst twee keer nadenken voor hij nog eens zo’n exotisch busje in huis haalt. “Of hoe een grappige gimmick plots lelijk kan tegenvallen…”