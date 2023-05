Vincent en Andrea met honden Finn, Zoemm en Quake naar World Agility Open

Van woensdag 17 tot en met zondag 21 mei vindt het open wereldkampioenschap Agility plaats in het Nederlandse Ermelo. De Pittemse Vincent Dewaele en zijn vriendin Andrea Prezzi nemen er deel met hun honden Finn, Zoemm en Quake.

“Mijn vriendin Andrea en ik hebben elkaar leren kennen op een internationale wedstrijd van shelties”, vertelt Vincent Dewaele (30) die hr-verantwoordelijke is voor Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck. “Als kind wou ik altijd al een hond maar mocht dat niet van mijn ouders, tot ze plots toch toegaven op mijn 15de.”

“Voorwaarde was wel dat ik ermee naar de hondenschool trok en het een kleiner ras was. Zo ben ik terechtgekomen bij een sheltie, een kleine intelligente herdershond die goed te trainen is. Op de hondenschool kwam ik dan in contact met agility.”

Bij agility moeten zowel de hond als het baasje in topconditie zijn en samen een foutloos parcours afleggen in een zo snel mogelijke tijd. De sport is de voorbije jaren heel sterk geëvolueerd tot een echte topsport met je hond. “Ik denk wel dat we er klaar voor zijn”, gaat Vincent verder.

Onderwaterloopband

“Zelf heb ik geprobeerd me zo fit mogelijk te houden door te zwemmen en te fitnessen. Met Quake en de andere honden waren we al even bezig met de voorbereiding voor selectiewedstrijden voor grote internationale wedstrijden. Ze gingen dan ook tijdens de wintermaanden zwemmen en lopen op een onderwaterloopband om zo hun spieren te versterken. Nu het seizoen al even bezig is, zijn we ook ons wedstrijdritme aan het terugvinden wat opnieuw wat vertrouwen geeft voor het WAO.”

“Zelf hoop ik een toptien-, misschien topvijfplaats te kunnen lopen terwijl Andrea met Zoemm zeker kans maakt op het podium. Quake is niet dé snelste hond dus wil ik mijn kansen ook realistisch houden. In de eerste plaats wil ik dat we allebei alles hebben gegeven om te proberen op elk parcours foutloos aan te komen met een goede tijd. Dan heb je er samen voor gevochten en kan je je achteraf niets verwijten.” (RV)