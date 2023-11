Vincent D’Hondt Europees kampioen bij G-Darters

In het Noord-Ierse Belfast werd Passendalenaar Vincent D’ Hondt alias, Vince Vinnie, Europees kampioen bij de G-Darters. De Passendalenaar nam zowel deel aan het enkel (zittend), in koppel en met België als team. Als team pakte België goud.

Bij het koppelspel samen met Serge van Belle lukte het voor Vincent minder en moesten ze tevreden zijn met een tweede plaats. In de finale van het enkel lukte het opnieuw wel weer.

“Tot mijn verbazing vlogen de pijlen nu wel de juiste richting uit waardoor ik de titel pakte. Dat darts een raar spelletje is weet ik al lang maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Van goed naar slecht en weer naar goed op een paar uur tijd. Natuurlijk ben ik tevreden met de titel.”

De nieuwe Europese titel maakt zijn palmares nog indrukwekkender. Vincent is immers ook al 4 keer Belgisch kampioen en heeft 4 wereldtitels op zijn naam. Nu kijkt hij al uit nar het WK op 3 en 4 december in Chelmsford in Engeland.