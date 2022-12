Villa Zonnedaele wordt gerenoveerd

De villa Zonnedaele in het Kasteeldomein is dringend aan renovatie toe. Het mooie gebouw staat al enkele jaren te verkommeren. De plannen om er een ontmoetingsplaats van te maken, stuit op kritiek bij de oppositie.

“Het gebouw staat nu te verkommeren en het heeft momenteel geen concrete bestemming. Het is onze ambitie om er een ontmoetingsplaats van te maken en het op een duurzame manier te renoveren rekening houdend met de erfgoedwaarde”, aldus schepen Joachim Jonkheren ( #team 8980).

Duurzaamheid

“Het bestuur duidde via een architectenwedstrijd TM Studiobont en Atelier Starzak Strebicki aan als architecten om dit project uit te tekenen. De buitenkant van het gebouw wordt opgewaardeerd en de binnenkant wordt klaar gestoomd om ter beschikking te stellen van de inwoners. En dit gebeurt allemaal op een duurzame manier: duurzame energie, installaties, verlichting en regenwaterrecuperatie.

Het buurtsalon. (foto gemeente Zonnebeke)

De inkom. (foto gemeente Zonnebeke)

De grootste vernieuwing aan de buitenkant vormt het inkompaviljoen. Dit wordt grotendeels uit glas opgetrokken om zo een uitnodigende hand te reiken naar wie passeert. Zo blijft ook de originele gevel nog intact en leesbaar als buitengevel. Bovenop het paviljoen wordt een groen terras voorzien. Via de centrale trappenhal worden alle ruimtes en functies mooi met elkaar verbonden. Het buurtsalon waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen, de ceremoniële ruimte waar onder andere inwoners kunnen huwen en jubilarissen ontvangen worden, de workshopruimte waar zowel workshops voor inwoners als toeristen, in het kader van hun bezoek aan het museum, zullen plaatsvinden. De prijs wordt geraamd op 1860000 euro (exclusief BTW) en ook het poolhuisje wordt in de renovatie opgenomen. De start van de werken is voorzien in augustus 2023 en voorlopig wordt de ingebruikname gepland op eind 2024.”

De zolder. (foto gemeente Zonnebeke)

De trappenhal. (foto gemeente Zonnebeke)

Reactie oppositie

De oppositie was niet mals in hun reacties. Koen Descheemaeker (N-VA) verweet de meerderheid volledig afgestapt de zijn van hun vorige visie. “We hebben dit gebouw niet nodig waarvoor jullie het plannen”, klonk het. Ook InSamenSpraak bij monde van Luk Hoflack haalde zwaar uit. “Als we de prijs bekijken is dit veel te zwaar voor Zonnebeke. Jullie spreken van 1, 800000 euro, maar met alles erop en eraan en met de komende prijsstijgingen van bouwmateriaal en lonen in het verschiet zal dit eindigen op 3 miljoen euro. Dat geld zou beter besteed worden aan het onderhoud van landelijke wegen en dringender zaken. We gaan akkoord dat er iets moet gebeuren zoals de renovatie van het dak, maar wij stellen ons grote vragen bij de invulling die jullie willen aan het gebouw geven.”