Villa Wilhemine in Oostende krijgt nieuwe toekomst

Stad Oostende keurde de plannen goed voor de restauratie van Villa Wilhelmine, een erfgoedpand in de Duinhelmstraat. Achteraan komt een bijgebouw met gastenkamers voor verblijfsrecreatie.

Villa Wilhelmine is een pareltje in de wijk Mariakerke. De woning gelegen in de Duinhelmstraat ter hoogte van de Onze Lieve Vrouw-ter-Duinenkerk dateert uit circa 1930, maar verkeert momenteel in zeer slechte staat. Het college van burgemeester en schepenen keurde de plannen goed voor de restauratie van het erfgoedpand en de bouw van vijf gastenkamers voor verblijfsrecreatie.

Karakter blijft behouden

Het erfgoedpand wordt volledig gerestaureerd en in ere hersteld. Ook de bestaande serre komt terug. Intern wordt het pand verbouwd zodat het voldoet aan de hedendaagse normen. Achteraan komt een bijgebouw met gastenkamers waar ook voldoende berging voorzien wordt. Het perceel beschikt over 300 m² groene buitenruimte waardoor het groene karakter van de woning behouden blijft.

“De gastenkamers worden achteraan op het terrein ingepland en brengen zo de erfgoedwaarde van het gebouw niet in het gedrang. De historische villa blijft op de voorgrond en behoudt haar karakter. Deze aanpak zorgt dat erfgoed een toekomst krijgt en dat kunnen we alleen maar toejuichen”, besluit bevoegd schepen Kurt Claeys.