Villa Vida brengt vijf paramedici samen in één multidisciplinair huis: “Mensen zijn hier geen nummers”

Sinds kort vind je in de Deken Darraslaan in Tielt Villa Vida terug, de multidisciplinaire praktijk die diëtiste Eva Lauwers oprichtte. Haar team is aangevuld met een psycholoog, therapeut, vroedvrouw en podoloog. “We hopen op deze manier de drempel laag te houden voor iedereen die hulp zoekt.”

Eva Lauwers (29) had 8 jaar lang een zelfstandige diëtistenpraktijk in haar eigen woning. “We woonden erg landelijk en uitbreiding was niet mogelijk, daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuw pand in het centrum van Tielt”, legt ze uit. “Niet alleen was dat ideaal voor uitbreiding, maar ook om de expertise van verschillende collega’s te kunnen combineren. Multidisciplinair werken vind ik zelf bijzonder belangrijk. Hoewel je als diëtist al heel veel kan doen, hebben mensen soms nood aan extra advies, bijvoorbeeld van een psycholoog. Zo groeide het idee om dat allemaal op dezelfde plek aan te bieden. Het werkt ook drempelverlagend om de stap te zetten naar een psycholoog, podoloog of therapeut. Ik denk bijvoorbeeld aan diabetespatiënten die langskomen, maar voor wie ook voetverzorging heel belangrijk is. Bovendien is het voor mezelf ook aangenaam om nu collega’s te hebben en er niet alleen voor te staan”, vertelt Eva.

brede doelgroep

De praktijk wil een brede doelgroep aanspreken. “Iedereen die medisch of paramedisch nood heeft aan begeleiding, kan bij ons terecht. Vanuit mijn eigen discipline werk ik vooral aan gezonde voeding en afslanken, maar ik heb ook een specialisatie als diabeteseducator en kinderdiëtist. De psycholoog richt zich dan weer voornamelijk op jongeren en jongvolwassenen, terwijl onze therapeut vooral mensen met burn-out, faalangst en depressie op weg helpt. Ook dat is immers een belangrijk doelpubliek. Onze podoloog helpt niet enkel diabetespatiënten, maar zorgt ook voor voetverzorging en steunzolen. In april start onze vroedvrouw. Zij gaat de mama’s tijdens de zwangerschap begeleiden en achteraf mama en baby verder opvolgen.”

Een thuis

Iedereen die aan de slag gaat bij Villa Vida, is actief als paramedicus. Dat blijft voor Eva een prioriteit. “Het is een groepspraktijk met verschillende disciplines onder één dak. Iedereen werkt op zelfstandige basis, maar uiteraard heb ik hen wel geselecteerd. Er moet immers een klik zijn van bij de start. We kijken er naar uit om te blijven groeien, zo hopen we in de toekomst ook een logopedist aan te trekken. Intussen rekenen we op een groeiende naambekendheid, onder andere door mond-tot-mondreclame.”

Voor de praktijk koos Eva niet zomaar voor Villa Vida. “Ik wilde niet langer mijn eigen naam gebruiken en zocht een nieuwe naam met een link naar gezondheid, maar ook naar de persoonlijke en individuele begeleiding. Niemand is bij ons een nummer. Zo kwamen we uit op Villa Vida. Het is de bedoeling dat mensen zich hier echt thuis voelen.”

Opendeur

Wie Villa Vida zelf wil ontdekken, is welkom tijdens het opendeurweekend. Op zaterdag 25 maart is dat van 9 tot 17 uur en op zondag 26 maart van 9 tot 12 uur. Dan kan je binnenspringen en kennismaken met alle paramedici verbonden aan de praktijk.

Meer info: villavida.be. (Lien Depauw)