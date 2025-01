Villa Vandewalle wordt opgenomen in de plannen van AcademiePlus

Villa Vandewalle, het iconische gebouw langs de Meensesteenweg, wordt meegenomen in de plannen van het AcademiePlus-verhaal op de site van De Spil. “Ondertussen zit ook AWV niet stil om het kruispunt vlakbij aan te pakken”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

Vele kinderen kwamen er over de vloer in het Huis van de Sint, maar Villa Vandewalle staat gedurende het jaar ook vaak leeg. “Het gebouw langs de Meensesteenweg heeft momenteel geen duidelijke en nuttige bestemming. De villa en het park blijven zonder een duidelijke bestemming achter. Dit is een gemiste kans”, aldus oppositieraadslid Siska Rommel (N-VA) maandagavond tijdens de gemeenteraad. Het stadsbestuur heeft even getwijfeld om het gebouw uit 1935 te verkopen. “Maar het is een uniek pand en we hebben besloten om het te houden”, aldus schepen van patrimonium Nathalie Muylle (CD&V). Het voorbije jaar werd de villa ingepalmd voor verschillende activiteiten. “Tijdens de wintermaanden is het er kalmer, maar ook voor dit jaar zal er heel wat te doen zijn. Onder andere SASK, Radio Vandewalle en een erfgoedactiviteit palmen het gebouw in. Op korte termijn willen we het blijven verhuren voor interne dienst.” De schepen wil echter ook op lange termijn kijken. “We moeten kijken naar de toekomst en nemen de villa op in het AcademiePlus-verhaal.” De stad wil met AcademiePlus een nieuwe academiecampus realiseren op de site van De Spil. Zowel de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) als de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) zouden er samen komen.

Volgens Siska Rommel zijn er op de site van Park Vandewalle ook mogelijkheden om de verkeersveiligheid in de buurt te vergroten. De site Vandewalle bevindt zich vlakbij de rotonde aan het Spillebad, een plaats waar geregeld ongevallen gebeuren. “Is het stadsbestuur bereid om een geïntegreerde oplossing te overwegen waarbij bijvoorbeeld een fietsbrug of fietsinfrastructuur door Park Vandewalle wordt geleid? Dit zou zowel de veiligheid verhogen als het park een nieuwe maatschappelijke meerwaarde geven.” Nathalie Muylle verwacht binnen dit dossier ook deze legislatuur nog serieuze vooruitgang. “De gesprekken met AWV voor de herinrichting van het kruispunt zijn volop lopende. Het is de bedoeling dat er daar een lichtengeregeld kruispunt komt. Er zit beweging in het dossier. Het ontwerp is misschien nog voor dit jaar. AWV zal daarna middelen voorzien.”