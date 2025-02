Villa Roslar staat weer garant voor meer dan veertig concerten in Roeselare

Villa Roslar is sinds 2018 een gevestigde waarde in Roeselare. Muzikanten krijgen via dit concept de kans om hun talent te tonen op unieke, gezellige locaties bij mensen thuis of in een gelijkaardig intiem decor.

Van vrijdag 28 februari t.e.m. zondag 2 maart vindt er opnieuw een weekend vol huiskamerconcerten plaats bij gastvrije Roeselarenaars. Goed voor maar liefst 40 concerten in uiteenlopende muziekgenres: van jazz over singer-songwriter tot pop en van country over covers tot rock. Ook punk is goed vertegenwoordigd, met daarbij zelfs een trotse finalist van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2025: Junkyardpool.

Je ziet en hoort er muzikanten die al eerder deelnamen aan de Roeselaarse huiskamerconcerten, maar ook heel wat nieuw talent. Met daarbij zelfs internationale artiesten, zoals de Finse JP Kallio (indiefolk), de Canadese Emilie Mover (singer-songwriter) en het Franse trio Tisiphone (postpunk).

Inschrijven

Als je geen persoonlijke uitnodiging van de gastheer en/of gastvrouw kreeg, is inschrijven verplicht. Doe dit via de webshop of bel naar het Vrijetijdspunt, 051 26 24 00. De beschikbare plaatsen zijn beperkt. Snel inschrijven is dan ook de boodschap. Breng je inschrijvingsbewijs mee naar het concert.