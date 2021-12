Villa Elza in Wenduine krijgt Erfgoedpluim: “Gelukkig kwam hier nooit een appartementsgebouw in de plaats”

Het gemeentebestuur van De Haan heeft zijn tweede Erfgoedpluim toegekend aan Villa Elza, een uniek belle-époquepareltje op de zeedijk van Wenduine. “Naast een toonbeeld van vakmanschap, is deze prachtig gerestaureerde zeedijkvilla ook een meerwaarde voor de omgeving. Gelukkig weerstond de eigenaar destijds aan de druk en kwam er nooit een appartementsgebouw voor in de plaats”, zegt burgemeester Vandaele.

Tweelingvilla Elza-Malvina dateert van net voor de Eerste Wereldoorlog. De ‘zusjes’ werden opgetrokken in eclectische stijl; qua vormgeving, indeling en volume sluiten ze aan bij de negentiende-eeuwse architectuur. Het zijn twee van de laatst overgebleven belle-époquevakantiewoningen aan onze kust, en de allerlaatste op de zeedijk van Wenduine. In 2005 werden ze allebei beschermd als monument.

Moed en doorzettingsvermogen

“Villa Elza werd tussen 2008 en 2012 volledig gerestaureerd. Dat vergde heel wat moed en doorzettingsvermogen van de eigenaar, die moest weerstaan aan de druk van projectontwikkelaars”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Reden te meer dus voor het gemeentebestuur om de Erfgoedpluim toe te kennen aan Dora Temmerman, die zich samen met haar ondertussen overleden echtgenoot Dirk Matthys over Villa Elza ontfermde. “De druk van de projectontwikkelaars was destijds enorm, maar we waren er allebei verliefd op geworden. De villa was al sinds de jaren vijftig eigendom van mijn schoonouders – ook daarom was het de vurige wens van mijn man om haar te restaureren”, aldus Dora.

Authentieke voorgevel

De Erfgoedpluim is dus zeker verdiend. Een belangrijk criteriim bij de toekenning is het behoud van authenticiteit: de eclectische voorgevel van Villa Elza bleef bij de restauratie volledig intact, en ook in het interieur zijn heel wat van de oorspronkelijke elementen bewaard gebleven. De vloeren en het schrijnwerk, de trappen, een marmeren schouw… In 2013, kort na de restauratie, werden de eigenaars al eens laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs. “Met de Erfgoedpluim willen we voorbeeldige restauraties zoals deze in de kijker zetten, en de eigenaars ervan een schouderklopje geven. Deze prachtige zeedijkvilla is een uniek restant en stille getuige van het elitaire kusttoerisme anno 1900. Dat maakt het ook een grote meerwaarde voor de omgeving”, aldus nog burgemeester Vandaele. Binnenkort zal de tweelingvilla overigens weer in haar geheel kunnen schitteren, want ook Villa Malvina ondergaat momenteel een volledige restauratie.