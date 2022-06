Viktor (16) is Kinderkrak in Nieuwpoort

Viktor Fransen (16) werd laureaat vanwege zijn inzet voor het verkrijgen van een pumptrack voor de skaters in Nieuwpoort. Hij stelde daarvoor een onlinepetitie op die al snel enkele honderden malen werd ondertekend. Het stadsbestuur ging in op de vraag.

“Ik vond het tof dat men ernaar luisterde. Er kwam effectief een pumptrack, al was het maar voor een maand”, vertelt Viktor. Hij was wel een beetje teleurgesteld dat het geen permanente pumptrack uit asfalt was. “Het zou tof zijn als de stad hier verder nog iets mee doet. Er is nog plaats aan het skatepark. Iedereen rond mij zou het leuk vinden en mensen zouden van buiten Nieuwpoort afkomen”, zegt hij. Zelf skatet Viktor al van toen hij nog een klein kind was, maar vooral vlak voor de eerste lockdown tijdens de coronapandemie begon hij het weer meer te beoefenen. Momenteel skatet hij weer minder en gaat hij vaker surfen. “Ik doe nu graag wingfoilen, waarbij je een gelijkaardige beweging maakt met een surfplank zoals op een pumptrack. Moest er een pumptrack zijn, zou ik er ook weer vaker komen. Zo ging ik al drie keer naar Duinkerke waar ze drie verschillende pumptracks hebben. Ook begonnen veel jongeren door de lockdowns met skaten en het zou voor hen ook wel leuk zijn als die pumptrack er komt”, vindt hij. (DV)

