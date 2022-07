Vijver en bruggen Baron Casier worden gerestaureerd

Het stadsbestuur ontvangt een Vlaamse erfgoedpremie van 150.000 euro voor de opknapbeurt van de vijver in het park Baron Casier. Ook de eeuwenoude bruggen worden in ere hersteld. De werken starten na Waregem Koerse.

Zeven jaar na de grote verfraaiing van het stadspark Baron Casier, waarbij de paden en speeltuinen vernieuwd werden, is het de beurt aan de vijver en de bijbehorende bruggetjes. Het stadsbestuur liet die werken in 2015 bewust achterwege, zodat er subsidies voor de werken bij de Vlaamse overheid aangevraagd konden worden.

Die zijn er nu. Eind maart kreeg het stadsbestuur een Vlaamse subsidie van 150.167,53 euro toegezegd voor de restauratiewerken aan de drie bruggen in het park. In november stortte het bekendste maar versleten bruggetje, dat in het verleden vaak diende als decor voor communie- of huwelijksfoto’s, opeens in elkaar. Het stadsbestuur had het raden naar de oorzaak, maar het leek sterk op vandalisme.

Drooglegging

Vorige week volgde dan de toekenning van een Vlaamse erfgoedpremie van 150.000 euro voor de herstellingswerken aan de vijver in het stadspark.

“Onder meer de oevers van de vijvers zijn op verschillende plaatsen aan herstel toe. Om dat te kunnen uitvoeren, is het nodig om de vijver droog te zetten”, zegt schepen van Groen Maria Polfliet (CD&V). “We maken van die gelegenheid gebruik om de vijver te ruimen en het slib af te voeren.”

De oevers van de vijvers zijn op verschillende plaatsen aan herstel toe – Maria Polfliet, Schepen van Groen (CD&V)

Daarnaast krijgt het eiland in de vijver een nieuwe aanblik, met onder meer de aanplant van nieuwe bomen. “We garanderen daarbij wel een natuurlijke inrichting met respect voor de erfgoedwaarden”, benadrukt Polfliet. Het landhuis, de bijgebouwen – waaronder het koetshuis –, het hek en de Onze-Lieve-Vrouwkapel die samen het stadspark vormen zijn sinds 2003 beschermd als onroerend erfgoed, vanwege de historische architectuur en waarde.

Hogere waterstand

Opmerkelijk: na de werken, die begin september worden aangevat, zullen de waterpartijen een hogere waterstand kennen.

“Een expert van Aquafin bracht de afvoer van regenwater van de nabijgelegen schoolgebouwen van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart in kaart. Tijdens de werken zullen we ervoor zorgen dat dit regenwater voortaan in de vijvers terechtkomt, en niet meer in de riolering”, zegt Polfliet, verwijzend naar het Hemelwaterplan van de stad dat tot doel heeft om regenwater zoveel mogelijk te benutten. (PNW)