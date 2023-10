Vijver aan Sterrebos wordt schoongemaakt, moderne nutsleidingen zorgen voor hinder in Moorseelsesteenweg en Sterrebosdreef

In de week van 9 oktober starten De Watergroep, Fluvius en Proximus met nutswerken in de Sterrebosdreef. Die gebeuren in het voetpad en de parkeerstrook. De werken zijn nu nodig om er in het voorjaar van 2024 een gescheiden riolering te kunnen aanleggen. De vijver tegenover het bos krijgt een poetsbeurt.

Als ze klaar zijn in de Sterrebosdreef, wellicht halfweg november, verhuizen de nutsmaatschappijen hun werf naar de Moorseelsesteenweg, in het stuk tussen de Hoogstraat en de Sterrebosdreef. Daar worden de wegenis- en rioleringswerken in 2025 verwacht.

Proper water in het Sterrebos

Doorheen de jaren werd de Regenbeek vervuild. De Stad, de Provincie en Aquafin werken samen om de beek te saneren. Door het afvalwater van de beek te halen, krijgt die er enkel nog proper regenwater bij. Dat is goed voor de bomen en planten en als aanvulling van het grondwater.

In het Sterrebos, krijgt het water meer ruimte. Regenwater zal zichtbaarder zijn in ondiepe komvormige bekkens, wat goed is voor de planten. Bij hevige regenval vormen deze bekkens ook een noodzakelijke buffer. Bovendien wordt op die manier de historische loop van de Regenbeek hersteld.

Schone vijver langs de Moorseelsesteenweg

De Provincie West-Vlaanderen maakt de vijver aan de overkant van het Sterrebos helemaal schoon. Het slib wordt weggenomen, afval wordt verwijderd en de oevers krijgen alle kansen. Ook wordt er een nieuw vlonderpad langs de vijver aangelegd voor voetgangers en fietsers.

Hinder tijdens de nutswerken

Van 9 oktober tot midden november zal de Sterrebosdreef afgesloten zijn vanaf de Bergeikenstraat tot aan de Moorseelsesteenweg. De omleiding verloopt via de Moorseelsesteenweg en de Bornstraat. De provinciale parking Sterrebos blijft bereikbaar.

Midden november tot eind 2023 gebeuren de werken in de Moorseelsesteenweg. Er zal eenrichting mogelijk zijn voor auto’s richting de Rijksweg. Fietsers volgen dan een veilige omleiding via de fietsstraten.