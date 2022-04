Vijgen na Pasen vervangt kerstmarkt

Door de gekende redenen kon ook de kerstmarkt in Lauwe vorige december niet plaatsvinden. Het stadsbestuur besloot dan maar, net zoals voor de nieuwjaarsloop en carnaval, om een alternatief feest uit de mouw te schudden. Dat vindt nu op zaterdag 23 april plaats met Vijgen na Pasen.

Op Vijgen na Pasen komt er een verenigingsdorp op de Lauweplaats en een podium, een rommelmarkt in de Leiestraat en kinderanimatie in CC ’t Applauws. “We willen ook plaats vrijhouden op de Grote Markt om verenigingen de kans te geven er een stand op te zetten”, aldus schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit).

“Na de moeilijke coronaperiode vragen we ook geen standgeld. De verenigingen hebben het al moeilijk genoeg gehad om het hoofd boven water te houden. Uiteindelijk hebben vijftien verenigingen zich gemeld om deel te nemen. Om 15 uur bijt het Rekkems Dorpsmuziek de spits af. Nadien zijn er ook optredens van Marie-Flo’s Danscenter, Love2Dance en Sportgroep Vaste Vuist terwijl DJ Lex voor de feesttunes zorgt. De evenementen vinden plaats van 14 tot 23 uur op zaterdag 23 april.”

De lengte tussen de Grote Markt en CC ’t Applauws in de Leiestraat zal worden ingenomen door de 70 standhouders uit Groot-Menen die zich hebben ingeschreven voor de rommelmarkt. De inschrijvingen lopen nog tot zondag 17 april. De rommelmarkt begint om 14 en sluit om 20 uur. De rommelmarkt maakt de verbinding naar CC ’t Applauws waar ook kinderanimatie wordt voorzien. De kinderen kunnen er terecht vanaf 14 tot 17 uur in de bibliotheek voor Theaterkriebels, vanaf 14.30 uur zijn er in de andere ruimtes grime, glittertattoo, gekke kapsels en een zeepbellentuin, dit alles tot 18 uur.

“Het is heel belangrijk dat we dit alles kunnen organiseren”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Zoals de schepen al aanhaalde, is het goed voor de verenigingen maar we steunen ook de horeca, want ook zij hebben moeilijke tijden achter de rug.” (WO)