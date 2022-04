Vijgen Na Pasen bracht kerst even terug naar Lauwe

De evenementen die de stad Menen eind vorig jaar had voorbereid, namelijk Kerst in Lauwe en begin dit jaar Nieuwjaarsloop en Carnaval, vielen om de bekende redenen in het water. Uitstel was echter geen afstel en op zaterdag 23 april presenteerde men het alternatief: Vijgen Na Pasen in Lauwe.

Het concept van dit event lijkt op het grote Kerstevenement: verenigingen uit Groot-Menen waren zoals tijdens Kerst in Lauwe meer dan welkom om een standje uit te baten op Lauwe Plaats. Een rommelmarkt in de Leiestraat voor en met inwoners van Groot-Menen verving dan weer de kerstmarkt zelf, terwijl animatie en optredens het hele gebeuren opvrolijkten. Ook in OC Het Applauws was er animatie voorzien voor de allerkleinsten.

Rommelmarkt, als vervanger van de kerstmarkt. © NVH

Meer dan 70 standhouders uit Lauwe, Menen en Rekkem, goed voor 350 meter rommelmarkt, kleurden de Leiestraat. Voor grime, glittertattoo en gekke kapsels moest men in OC Het Applauws zijn. De kinderen konden daar ook genieten van een zeepbellentuin, theater van de bib en andere leuke mobiele muziekanimatie.

Grootste zeepbel

Kinderpret bij het ‘zeepbellen-fabriekje’. © NVH

Bij het ‘zeepbellen-fabriekje’ waren de kinderen volop in de weer om de grootste en mooiste bel van Lauwe te creëren. “Onze twee spruiten hebben het alleszins met veel verve geprobeerd. We zijn ieder jaar wel te vinden op de Kerstmarkt en vandaag kwamen we eens neuzen op dit leuke alternatief. Het is in ieder geval een goed idee om dit vandaag te organiseren”, zegt Mama Eline Vanhoutte.

Het mooie weer was alsook een welgekomen genodigde en droge kelen moesten uiteraard ‘bewaterd’ worden… of liever een pintje? “Lauwe leeft een paar keer op het jaar en daar zijn we telkens graag bij. Als echte Lauwenaars vinden we ook dat er veel charme is in onze stad”, aldus Laura Vandevijvere.

Verenigingendorp

Op Lauweplaats zelf vond men er een echt verenigingendorp met enkel verenigingen uit Groot-Menen. Binnen dit concept waren er een tal van optredens van Marie-Flo’s Danscenter, Love2Dance, Sportgroep Vaste Vuist. Allemaal acts van eigen bodem en voor een groot deel gebracht door verenigingen die daar ook een standje uitbaten. Van 20 tot 23 uur zorgde dj Lex voor een waardige afsluiter van Vijgen Na Pasen in Lauwe. (Nicolas Verhaeghe)