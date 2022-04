Vijftigtal vogels komen om na brand in volière in Wingene

Een uitslaande brand vernielde dinsdagmiddag kort na drieën een grote volière langs de Beernemsteenweg. Een vijftigtal vogels kwamen in de brand om.

Bewoners van het gehucht Wildenburg in Wingene werden dinsdagmiddag opgeschrikt door een grote rookwolk. Langs de achterzijde van de woning van Gilbert Hermie was een grote brand uitgebroken. De bewoner is een grote liefhebber van vogels en heeft in zijn tuin een grote volière staan. Daar was even voordien een brand uitgebroken. “De oorzaak van de brand is accidenteel, maar de brand was al snel uitslaand”, aldus Lieven Rijckaert, brandweerofficier bij de brandweer van Tielt.

De bewoner merkte zelf de brand op. Even later snelden verschillende brandweerkorpsen langs de drukke verbindingsweg tussen Wingene en Beernem. Via een wegje naast slagerij ’t Beenhouwerietje kon de brandweer gemakkelijk bij de brandende volière geraken. “We kregen de brand snel onder controle en konden voorkomen dat het vuur oversloeg op de woning”, aldus Rijckaert.

De schade aan de volière is echter erg groot. De constructie brandde helemaal uit. In de volière zaten op het ogenblik van de brand een vijftigtal vogels. Die konden niet gered worden. Enkele ramen van een veranda liepen door de hitte van de brand schade op. Door de brand was de Beernemsteenweg een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Ouders die hun kinderen in de plaatselijke school wilden afhalen, mochten door. Het andere verkeer werd omgeleid. (BF)