Vijftigste Vierdaagse mikt op recordaantal deelnemers

De succesvolle individuele voorinschrijvingen voor de Vierdaagse van de IJzer vormen een indicatie dat deze jubileumeditie – van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 augustus – afstevent op een recordaantal deelnemers, dat misschien zelfs het cijfer van het topjaar 2014 overstijgt. Het wordt in elk geval een feestelijke editie, met animatie, re-enacting en foto’s die terugblikken op de afgelopen vijftig jaar.

“Een week voor de start staat de teller individuele voorinschrijvingen bijna op 7.000”, zegt Jef Verstraete, directeur van de Vierdaagse. “Als het zo verder gaat, halen of breken we wellicht het record van 2014, toen er 11.100 wandelaars waren.”

“Vorig jaar moesten een aantal deelnemers op de openingsdag te lang wachten. Om de doorstroom vlotter te laten verlopen, openen we dit jaar op die dag tien lijnen in plaats van zes. Op 21 augustus, de dag voor de start, kunnen deelnemers tussen 16 en 20 uur met hun e-ticket op drie locaties hun persoonlijke wandelkaart en toebehoren ophalen, en je kunt er ook terecht voor last minute-inschrijvingen of om transport aan te vragen. In Oostduinkerke kan dat aan het logementskamp in Sportpark Hazebeek (Hazebeekstraat 11). In Diksmuide kan dat op de Grote Markt of bij slecht weer in het stadhuis. In Poperinge kun je terecht in het logementkamp in Zaal Maeke Blyde in de Doornstraat 43. Twee van onze partnersteden, Oostduinkerke en Poperinge, bieden logementmogelijkheden aan in een kamp.”

“De officiële openingsplechtigheid vindt op maandag 21 augustus plaats op de Zeedijk, vanaf 17 uur. De garnaalvissers te paard uit Oostduinkerke – die aan de oorsprong van de Vierdaagse liggen – begeleiden de prominenten van daar naar het monument van de gesneuvelden, aan de Sint-Niklaaskerk, in de Leopold-II laan. Het officiële startschot van de eerste wandeldag wordt om acht uur gegeven in Oostduinkerke.”

Extra beleving

Deze vijftigste editie wordt een heel bijzondere, met extra aandacht voor beleving en een stevige knipoog naar het verleden.

“Er zijn archieffoto’s van de afgelopen decennia langs het parcours, er is waarheidsgetrouwe re-enactment en er is straatanimatie. Voor het luchtspektakel kunnen we ook dit jaar rekenen op het Black Devils Belgium Army parachute-demoteam. Op de tweede dag is de Dodengang in Diksmuide de locatie voor re-enacting. Op de derde dag trekken tweewielers uit de Eerste Wereldoorlog de aandacht in Poperinge. Tot slot zijn er bij Brasserie Kazematten in Ieper mobiele kantines zoals ze tijdens de oorlogsjaren waren opgebouwd. Bij deze jubileumeditie hoort ook muzikale animatie, met onder meer de Singing Puppets en Astrid (Sioen) Accordeon. En dit jaar krijgt elke deelnemer een speciaal ontworpen jubileumbadge.”

Op de slotdag in Ieper wordt de dagelijkse Last Post-ceremonie onder de Menenpoort vervroegd van 20 uur naar 15.30 uur. “Er worden ook vijf deelnemers gehuldigd die alle edities hebben meegemaakt: Ivan Halsberghe uit Lovendegem, Michel Dryghalski uit Charleroi, Hugo Bonneyns uit Aarschot, Etienne Scherpereel uit Oostende en Jean-Pierre Dezeure uit Zeebrugge. Er wordt officieel afgesloten met een optocht van alle wandelaars, van de stadsrand via de Menenpoort naar de Markt.” (MVO)

Meer info: vierdaagse.be