Vijftigjarigen gezocht in Lichtervelde voor reünie in najaar

Op 4 november worden de 50-jarigen uitgenodigd voor een reünie. Lichterveldenaren, die geboren zijn in 1973 en op dit moment in Lichtervelde wonen én al wie in het zesde leerjaar in Lichtervelde naar school ging, maar verhuisd is, worden uitgenodigd.

“Op 4 november komen we samen in Feesthuyz De Stoasje”, vertelt Joke Van Doorne. “We hebben een namenlijst van vijf jaar terug, maar die is niet meer up-to-date. Vandaar dat we een oproep doen. Zowel aan 50-jarigen die op dit moment in Lichtervelde wonen, als aan diegenen die in het zesde leerjaar op een Lichterveldse school zaten maar verhuisd zijn.”

Het is niet de eerste keer dat deze groep samenzit. “De meisjes uit het zesde leerjaar komen al samen vanaf hun 25ste, met de jongens erbij vanaf 30 jaar en voor iedereen die ook in Lichtervelde woont en dus niet hier in school zat, vanaf 40-jarige leeftijd”, zegt Joke Van Doorne.

Niet statisch

“Er wordt eten voorzien, en er werd al een goede dj vastgelegd. Het wordt geen statisch gedoe met de hele avond aan tafel zitten, maar een avond met heel veel kansen om met iedereen te praten”, vertelt Joke Van Doorne nog.

Joke doet een oproep om contact op te nemen via mail of via facebook. “Via mail kan dat naar joke.vandoorne@scarlet.be, of via Facebook door een vriendschapsverzoek te sturen naar Joke Van Doorne. Iedereen die een adres opgeeft krijgt een papieren uitnodiging. De facebookgroep is https://www.facebook.com/groups/813213923552379/. Eens het vriendschapsverzoek werd goedgekeurd ben je lid van de groep”, besluit Joke Van Doorne.