Vijftiger Alain V. overlijdt na val van balkon van buurman Fabrice: “Ik wilde hem nog tegenhouden, maar kwam te laat”

De vijftiger uit Oostduinkerke die maandagmiddag een zware val maakte van een balkon van de tweede verdieping van een flatgebouw in Oostduinkerke is overleden aan zijn verwondingen. Alain V. had zichzelf buitengesloten en wilde via het balkon van buurman Fabrice Blacha naar het zijne klimmen. “Ik wilde hem nog tegenhouden en zei dat dit echt niet slim was, maar het zou lukken zei hij”, vertelt Fabrice.

Het dramatische ongeluk gebeurde maandagmiddag rond 15 uur. Bewoner Alain V., die op de tweede verdieping woont, verliet zijn flat, trok de deur dicht maar realiseerde zich plots dat hij zijn sleutels was vergeten. De man besloot om niet de brandweer of een slotenmaker te bellen maar de situatie zelf op te lossen. Hij belde aan bij zijn buurman Fabrice Blacha (67) met de vraag hem naar zijn balkon te laten. Zo zou hij van dat balkon overstappen naar het zijne om via het geopende achterraam in zijn flat te raken. De man gleed op zijn teenslippers echter uit over de reling en viel van de tweede verdieping naar beneden. Hij verkeerde in uiterst kritieke toestand, werd naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar later.

Nog proberen tegenhouden

Zijn buurman Fabrice zag het ongeluk voor zijn ogen gebeuren. “Het ging allemaal heel snel”, zegt Fabrice. “Alain belde hier aan, zei dat hij zijn sleutels was vergeten en via mijn balkon zou overstappen. Meteen heb ik hem gezegd dat zoiets een heel dom idee was. Het leek me ook onmogelijk met die brede betonnen muur tussen de twee balkons. Maar voor ik hem kon tegenhouden stond hij op mijn balkon en klom op de reling. Dan ging het heel snel. Plots gleed hij uit en viel hij met zijn armen in de lucht naar beneden. Het zag er meteen heel ernstig uit en nu hoorde ik dat hij overleden is. Echt zonde. Alain woonde hier nog maar een maand en komt van Luik. Hij leed aan mucoviscidose en kwam op aanraden van de dokter hier wonen voor de gezonde zeelucht. Zijn dochter kwam vanuit Luik regelmatig over. Het heeft helaas niet lang mogen duren.”

Geen onderzoek meer

Het overlijden van V. wordt bevestigd door politiezone Westkust. De toestand van de man was na het ongeluk meteen erg kritiek omdat hij met zijn hoofd op de stoeprand was gebotst. Hij werd ter plaatse gereanimeerd. “Intussen kregen we de melding dat de man helaas overleden is aan zijn verwondingen”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “De steundienst van onze politiezone stond in voor de slechtnieuwsmelding bij de familie door een andere zone in te lichten waar de familie van de man woont. Het onderzoek naar de feiten loopt intussen ook niet verder aangezien de feiten duidelijk zijn en het om een spijtig ongeluk gaat.” (JH)