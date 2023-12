Vijftig jaar Kasteelfeesten in Wijnendale met kerstconcert en kerstmarktje

Vijftig jaar geleden, in de zomer van 1973, had in Wijnendale-Torhout de prille start plaats van de Kasteelfeesten, nu het wereldfestival voor dans en muziek Kadans. Om dat gouden jubileum in de verf te zetten, organiseert de vzw Kadans onder de leiding van Tine Vandenaweele op zondag 10 december een kerstconcert en een kerst- en cultuurmarktje.

Uiteraard is iedereen welkom om mee te genieten. Het cultuurmarktje, met een resem aantrekkelijke kraampjes, heeft plaats tussen 14 en 18.30 uur op de parking net naast de Sint-Jozefskerk in Wijnendale. De toegang is gratis. “Er mogen zich nog altijd extra standhouders aanmelden”, zegt Tine.

Concert met Litouws ensemble

Het kerstconcert start om 16 uur in de genoemde kerk. Het wordt gebracht door het Litouwse ensemble Nalsia samen met The Folkies en de plaatselijke Danspas Melody Makers. Ze brengen een mix van rituele gezangen en kerst- en folkmuziek.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Kinderen onder de 12 jaar komen er gratis in. De tickets zijn te koop in Bakkerij Dewilde aan de Alberic Deleustraat of te bestellen via kadans.festival@gmail.com. “Het concert loont meer dan de moeite”, zegt Tine met stellige overtuiging.

Gestart op het domein de Maere

Freddy Nauwynck en Monique Vanhulle, beiden overleden, waren al een koppel, maar nog niet getrouwd, toen ze in de zomer van 1973 met de jeugdbeweging Chiro Jomada de eerste Kasteelfeesten organiseerden. Ook wijlen Willy Nauwynck, de broer van Freddy, werkte mee. Ze serveerden in het kasteelpark de Maere (nu d’Aertrycke) een Chiro-ouderfeest met onder meer volksdansen. Zo is het allemaal begonnen. Niemand die kon vermoeden dat het bescheiden namiddagje volksdans van 19 augustus 1973 zou uitgroeien tot een wereldfolklorefestival.