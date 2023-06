Vijftiende Vlaamse middag van Luc Leliaert: “Stoofvlees met frietjes op het menu”

Wie wil genieten van stoverij met frieten, moet zich zeker inschrijven voor de 15de editie van Luc Leliaerts Vlaamse middag, die op zondag 25 juni doorgaat in de cafetaria van Excelsior Donk. Er kan onbeperkt aangeschoven worden tussen 12 uur en 15 uur. Deelnemen kost 17 euro.

Hoewel zijn gezondheid hem in de loop der jaren regelmatig op de proef heeft gesteld, verkeert de 71-jarige Luc nog altijd in een uitstekende conditie. “Ik heb 48 jaar in de horeca gewerkt. Ik heb er mooie tijden beleefd, maar het was ook hard werken. Na mijn werk was ik steeds gedreven om zelf iets te organiseren, of om mee te werken aan optredens. Daardoor kwam ik met veel artiesten, waaronder The Sweet en Will Tura, in contact.”

Dance contest

“Mijn grootste successen heb ik behaald met het organiseren van dance contests. Ik was een van de eerste die daar mee uitpakte en de wedstrijden lokten jaarlijkse veel deelnemers en nog meer publiek. Toen de tijd van de dance contest voorbij was, heb ik uitgekeken naar iets nieuws waarmee ik mensen tegen een democratische prijs kon samenbrengen. Mijn Vlaamse middag met stoverij en frietjes was van bij de eerste editie een succes. Dit jaar zijn we aan de 15de editie toe en ook dit jaar zal het zondag tussen 12 uur en 15 uur gezellig druk zijn in de kantine van Excelsior Donk”, besluit Luc. Leliaert zijn relaas. (LV)