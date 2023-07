Vijftiende rommelmarkt met 350standen in Vogelwijk

De 15de editie van de jaarlijkse rommelmarkt in de Vogelwijk is andermaal een grandioos succes geworden met liefst 350 standhouders. Dankzij het schitterende weer waren er van ‘s morgens vroeg al om 6 uur bezoekers op wandel door de wijk om de vele standen af te schuimen.

De hele dag door, tot laat in de namiddag kon je op de koppen lopen. De gratis rommelmarkt is 15 jaar geleden gestart in de wijk met een 75-tal standen. “De standhouders krijgen, op aanvraag, gratis een stand en dat maakt onze rommelmarkt zo populair”, vertelt Mathias Van Laere (23), die de coördinatie van de wijkactiviteiten overnam van vader Philippe. “Uiteraard zijn we fier op en gelukkig met standhouders, afkomstig uit heel België, van Oostende tot Tessenderlo, zelfs vanuit Nederland en Duitsland. De rommelmarkt betekent elk jaar hard werken voor de leden van de wijkwerking. Dit jaar hebben we ook gezorgd voor een cava- en een ijsjeskar. Er was muziek van de jeugdharmonie OLV College en kinderanimatie met springkastelen en een ballonnenclown.

De standhouders betalen niet, maar dankzij de opbrengst van de bartent en de barbecue kunnen we gedurende het jaar verschillende activiteiten organiseren in de wijk of in het buurthuis: Dag van de Buren, een snoepdag, een soepdag, een gratis frietdag, een barbecue en een nieuwjaarsfeest. Onze wijk leeft, dankzij de rommelmarkt!” Op de foto zien we enkele leden van de wijkwerking met coördinator Mathias Van Laere (uiterst rechts). (FRO/foto FRO)