Vijftien winnaars zwerfvuilactie april ontvangen Wingenebon

In april vond de zwerfvuilactie plaats in Wingene. Heel wat zones werden proper gemaakt en aan de actie werd een wedstrijd gekoppeld. Op zaterdag 14 mei werden de winnaars bekendgemaakt.

“Steeds meer mensen ergeren zich aan rondslingerende troep en combineren een wandeling met een eigen opruimactie”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid. “In de maand april kenden wij het doel om zoveel mogelijk inwoners te mobiliseren om een van de 200 zones in onze gemeente schoon te maken. Gezinnen, leerlingen, leden van verenigingen en straat- en wijkcomités namen deel aan deze schoonmaakactie.”

Oproep goed opgevolgd

Zwerfvuil blijft sowieso een groot maatschappelijk probleem. “Deelnemers aan de lenteschoonmaak fleuren niet alleen hun buurt op, maar het werkt ook aanstekelijk voor anderen. Hoe meer zwerfvuilbestrijders zichtbaar zijn in het straatbeeld, hoe meer mensen overtuigd worden van het belang van een schone leefomgeving. Het is enorm frustrerend om steeds zoveel zwerfvuil te zien. We zijn heel dankbaar dat er zoveel mensen zich als zwerfvuilvrijwilliger inzetten om onze straten proper te maken. De oproep om een foto te nemen tijdens de zwerfvuilactie en daarna op Facebook te delen onder #properwingene werd goed opgevolgd. Via een loting werden er 15 deelnemers beloond met een Wingenebon van 100 euro.”

Winnaars

De winnaars zijn Chiromeisjes Zwevezele, Burgerinitiatief Proper Moerbrugge, Rode Kruis Opvangcentrum Wingene, Leefgroep 6 en 7 van basisschool Sint-Elooi, tweede graad basisschool Sint-Jan, Stijn Moutton, Mieke Huys, Liesbeth Claeys, Stefanie Lataire, Sabine Ameloot, Ilse Van Houtteghem, Johan Kerckaert, Marc Vereyck, Linda Vermeulen en Steffen Schuermans.