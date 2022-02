Vijftien extra asielzoekers in jeugdhostel The Poppies in Ieper: “Nog steeds acuut tekort aan plaatsen”

Er komen 15 extra asielzoekers bij in de jeugdhostel The Poppies in Ieper. Hun verblijf wordt ook met 2 weken verlengd, tot uiterlijk 15 maart. Dat laat het Rode Kruis weten in een brief aan de omwonenden. Volgens het stadsbestuur van Ieper verliep alles tot nu zonder problemen.

In het Jeugdhotel The Poppies in Ieper verblijven sinds begin januari 90 asielzoekers. Uitbater Stefaan Vanderstraete stelde zijn hostel ter beschikking nadat Het Rode Kruis, Fedasil en het kabinet van Staatsecretaris voor Asiel en Migratie op zoek waren naar bijkomende opvangplaatsen voor asielzoekers.

In Ieper werden 90 mensen opgevangen en dat aanvankelijk tot maandag 28 februari. Daarna worden ze doorverwezen naar andere centra voor definitieve opvang.

Acuut tekort

“De staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, liet vorige week formeel weten dat er een acuut tekort is aan opvangplaatsen en dat hij genoodzaakt is zijn om de maximumcapaciteit op te trekken alsook de einddatum met een beperkte duur te verlengen”, aldus het Ieperse stadsbestuur.

“De contouren zijn ondertussen bekend: 15 personen extra en twee weken langer. Zowel van het Rode kruis zelf dat instaat voor de ganse organisatie, als van de politie die wekelijks ter plaatse gaat vernemen we dat alles tot op heden vlot verloopt. We gaan dit blijven bewaken in nauw ovVijfterleg met alle betrokken actoren.”

Nederlandse les en vaccinatie

“De samenstelling van de groep nu aanwezig is gemengd”, aldus het Rode Kruis. “Er zijn mensen bij uit onder andere Afghanistan, Eritrea, Ethiopië en Palestina. Het gaat om alleenstaanden en om gezinnen met kinderen. De asielzoekers worden begeleid door een ploeg van 8 Rode Kruismedewerkers en vanaf de late avond en ’s nachts van 22 uur tot 8 uur telkens 2 medewerkers van de beveilingsfirma G4S in het centrum aanwezig.”

“Intussen werden alle bewoners al uitgebreid geïnformeerd over het verloop van hun verblijf en zijn er, met hulp van vrijwilligers ook Nederlandse lessen opgestart voor de volwassenen en lessen en activiteiten voor kinderen. Daarnaast werden er afspraken gemaakt om de bewoners te vaccineren. De eerste vaccinatieronde vond al plaats, een tweede wordt ingepland.”

