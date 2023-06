Vijftien blindegeleidehonden mogen diploma in ontvangst nemen

In Koksijde zijn tijdens de Golden Paw Awardshow van Vrienden der Blinden vijftien blindegeleidehonden afgestudeerd. Nu de honden hun diploma op zak hebben, kunnen ze vanaf nu mensen met een visuele beperking helpen om zelfstandig te leven en hun levenskwaliteit te verhogen.

Donderdagochtend 1 juni mochten vijftien blindegeleidehonden hun diploma ontvangen tijdens de Golden Paw Awardshow 2023, georaganiseerd door Vrienden der Blinden. Dat diploma toont aan dat de honden klaar zijn om blinde of slechtziende baasjes in het dagelijkse leven bij te staan. Ze ondersteunen hun baasjes zodat die zelfstandig kunnen leven in de maatschappij.