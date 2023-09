Vijfhonderdtal deelnemers voor ‘anti-overheid en anti-media’-betoging in Brugge

Onder aanvoering van organisator Hans Blanckaert, eerder al bekend van manifestaties tegen coronamaatregelen, werd zondagnamiddag in Brugge een ‘witte mars’ gehouden waarbij zowel de overheid als de ‘mainstream media’ het moest ontgelden wegens onder meer ‘manipulatie, corruptie en het inperken van de uiting van vrije mening’.

Er kwamen toch enkele honderden manifestanten, wellicht een goeie vijfhonderd, opdagen voor de zogenaamde ‘witte mars’ in Brugge zondagnamiddag op ‘t Zand. Met de legendarische ‘Witte Mars’ van 1996 in de nasleep van de Dutroux-affaire had het evenement niet veel te maken, met uitzondering dan van het feit dat de dresscode werd gevolgd om in witte kledij naar het evenement te komen. Het evenement werd georganiseerd door Hans Blanckaert, de gerant van de horecazaak Kings’s Club in Sint-Pieters bij Brugge die zich eerder al liet opmerken met de organisatie van diverse protestacties tegen de beperkende maatregelen tijdens de coronacrisis.

De manifestatie ging van start op het Brugse plein ‘t Zand, waar enkele toespraken gehouden werden, en daarna ging het stoet doorheen de binnenstad. Eerst van ‘t Zand doorheen de winkelstraten richting de Markt, waar nog een statische manifestatie werd gehouden, en daarna terug richting ‘t Zand. Eén duidelijke centrale boodschap van de manifestatie leek er niet te zijn. De meest gehoorde slogan was ‘media en politici, stop met liegen’. Er werd ook opgeroepen om ‘geen nieuwe wetten meer in te voeren’ en om ‘domme wetten terug te draaien’. De inflatie werd gehekeld en ook de vrees dat cash geld helemaal zou verdwijnen werd geuit. Er was ook sprake van wijd verspreide ‘politieke corruptie’ en de opwarming van het klimaat werd als en vorm van bedrog voorgesteld.

Ook de ‘mainstream media’ moest het ontgelden gezien deze mee zou dan aan een vorm van manipulatie samen met de overheid en fenomenen als ‘woke’ zou promoten. Ook de coronacrisis die nu toch geruime tijd achter ons ligt, was duidelijk nog niet verteerd bij de manifestanten die slogans scandeerden tegen mondmaskerplicht, en het tonen van een QR-code bij het betreden van de horeca, allemaal zaken niet meer van kracht zijn. Er werd opgeroepen om meer ruimte te geven aan alternatieve geneeskunde, terwijl er ook vragen gesteld werden bij het geven van ‘expliciete’ seksuele vorming op school. De manifestatie verliep zonder incidenten.