Vijfde rommelmarkt Witte Huizen

Op zondag 17 september vindt de vijfde editie van de White Houses Rommelmarkt in de Sittingbournelaan plaats. De eerste editie van de rommelmarkt had plaats in 2017. Door corona werd het evenement één jaar onderbroken.

“De Witte Huizen vond zijn oorsprong in de jaren 70 waar er toen dikwijls activiteiten werden georganiseerd”, vertelt Charlotte Caron, die samen met Hana Persyn, Lindsay Gykiere, Linde Masson en Melanie Leupe het sociale leven in de Witte Huizen nieuw leven inblies.

“De laatste jaren is er in de wijk nogal wat verjonging zodat vele oudere bewoners enthousiast zijn met het initiatief dat we sinds 2017 nemen. De herinneringen aan de vroegere kermis en de voetbaltoernooitjes op straat worden weer opgehaald. Wij brengen de buurt opnieuw samen en zorgen voor een glimlach.”

“De White Houses Rommelmarkt onderscheidt zich van de reguliere rommelmarkten”, vervolgt Charlotte Caron.

“De nadruk wordt nog altijd gelegd op een buurt- en familiegebeuren waar iedereen een kijkje kan nemen tussen de leuke kraampjes en de drank- en eetstandjes. Momenteel tellen we ruim 100 standplaatsen, waarvan negen van de tien door de eigen bewoners worden uitgebaat. Voor heel wat rommelmarktfanaten zijn net dit soort rommelmarkten heel interessant, aangezien mensen veel ongebruikte zaken van de zolder halen en te koop stellen. Voor de kinderen voorzien we een draaimolen en grime, Hoeveslagerij ‘t Lindebos serveert barbecueworsten en Folie à deux verzorgt dessertjes. ‘s Avonds zorgt The Back Office voor muzikale animatie.”

Paulientje

Tijdens de rommelmarkt kan je ook genieten van een Paulinebiertje. Het bier is gebrouwen ter nagedachtenis van het dochtertje van Heleen Glorie en Dieter Vindevogel uit Elverdinge. Pauline werd geboren op 5 mei 2018. Een jaar later was haar wiegje echter leeg. Het meisje stierf op 14 september in haar bedje bij de onthaalmoeder. Om hun verdriet te verwerken en om de herinnering aan hun kleine meid tastbaar te houden, werd dit biertje gebrouwen. Intussen heeft Pauline al twee broertjes.” (EG)

Op zondag 17 september van 6 uur tot ’s avonds laat. De standplaatsen zijn gratis. Toegang langs de Sittingbournelaan. Info: whitehousesieper@gmail.com en 0474 09 84 94.