De pastorale eenheid Elisabet organiseert op zondag 3 december het vijfde (H)eerlijk Welzijnsontbijt, onder de noemer ‘Samen tegen Armoede’. Het ontbijt wordt geserveerd van 8 tot 10 uur in de feestzaal van Ter Deeve, Bonestraat 24. Er wordt gewerkt in twee shifts, van 8 tot 9 uur en van 9 tot 10 uur. Volwassenen betalen 14 euro, kinderen (4-12 jaar) 7 euro, jonger dan 4 mag gratis aanschuiven. Meer info bij priester Rudi De Smedt, op 051 48 85 39. Het ontbijt is een organisatie van de Elisabetgemeenschap, in samenwerking met Dynamica, Femma, OKRA, NEOS, Samana en de gemeente Meulebeke.

Op de foto zitten Christine Vlamynck, Jean-Marie Boone, Lieve Desplenter en Patrick Verguchten op de eerste rij, en staan Myriam Sabbe, Danny Bossuyt, Jacques Desmet, Martine D’haene, Rudi De Smedt, Luc Vansteenkiste en Colette Van Hessche. (LB/foto Luc)