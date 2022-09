Vijfde editie Nieuwpoort International Youth Regatta groot succes

Nieuwpoort was afgelopen weekend the place to be voor jonge, beginnende zeilers. Want na twee jaar onderbreking wegens covid stond de vijfde editie van de Nieuwpoort International Youth Regatta op het programma. Met deze regatta willen de organisatoren jongeren tussen de 20 en 30 jaar op een toegankelijke manier met de zeilsport kennis laten maken.

“We kunnen op een succesvolle editie met prachtig weer terugblikken”, klinkt het bij Maarten Desloovere van de organisatie. “Zowel de barbecue op vrijdagavond, het zeilen op zaterdag als het avondfeest op zaterdagavond waren een schot in de roos. Er waren een 150-tal deelnemers, wat net iets minder was dan bij vorige edities, maar een aantal waar we zeker tevreden mee kunnen zijn. De deelnemers waren jongeren vanuit het hele land, meestal zonder zeilervaring. De booteigenaren, die lid zijn van de jachtclub in Nieuwpoort, geven hun passie en kennis door aan de deelnemende jongeren. Dat is een hele belevenis voor de beginnende zeilers.”

De naar Brugge uitgeweken Nieuwpoortenaar ziet trouwens over het algemeen een toenemende interesse in de zeilsport. “Door covid is de interesse in de zeilsport toegenomen en het aantal ligplaatsen in Nieuwpoort zit nog steeds in stijgende lijn. Ook bij de vaarschool in de haven zien we een toenemende interesse. Een mooie evolutie voor onze sport”, besluit Maarten Desloovere. (SB/foto IV)