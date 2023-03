Vijfde editie Kulak 24UUR brengt recordbedrag van 33.000 euro op

Afgelopen donderdag 9 maart om 11u startte de Kulak 24uur tegen Kanker voor een vijfde opeenvolgende editie. De 24UUR is een initiatief van studentenvereniging BeMSA Kulak (Belgian Medical Students Association), met de steun van KU Leuven Kulak en het Kulak presidium. Deze ochtend werd onthuld dat deze editie 33.000 euro opbracht. Hiermee wordt de (record)opbrengst van vorig jaar – 30.000 euro – opnieuw overstegen. De opbrengst gaat naar het Leuven Kankerinstituut (LKI) en meer bepaald naar hun AYA-project dat zich richt op jongeren en jong volwassenen met kanker.

Studenten en staf zetten afgelopen donderdag en vrijdag allen hun beste (loop) beentje voor om via tal van activiteiten geld in te zamelen voor het goede doel. Een zesuren-loop, de ‘proffen tegen kanker’ uitdagingen, frietjesverkoop… Het passeerde allemaal de revue. De opbrengst die deze ochtend bekend werd gemaakt, gaat integraal naar het Leuven Kankerinstituut (LKI) – een KU Leuven-instituut dat zich inzet voor de strijd tegen kanker.

Opbrengsten ten voordele van AYA-project

BeMSA Kulak mocht de cheque ter waarde van 33.000 euro uitreiken. Vorig jaar stond de teller nog op 30.000. “Wij zijn ongelofelijk trots dat wij dit bedrag met BeMSA Kulak hebben verwezenlijkt. Dit in nauwe samenwerking met de campus. Zonder de samenwerking en de sterk coördinerende rol van de trekkers, Amber Bouckaert, Jarno Vanhove en Maaike Defloor was dit niet gelukt. Het is een bewijs dat je als team zoveel kan bereiken,” stelt Jonas Derluyn ,BeMSA-lid en co-organisator.

De cheque werd in ontvangst genomen door professor Johan Swinnen, voormalig ondervoorzitter van het LKI, gastprof op de Kortrijkse campus en al jarenlang één van de grote pleitbezorgers voor meer aandacht en financiering van kankeronderzoek.

‘Namens het Leuven Kankerinstituut en zijn voorzitter Michel Delforge bedank ik alle studenten en personeel uit de grond van mijn hart. Bedankt voor het ongelofelijke engagement en jullie warmte. Kanker blijft een verschrikkelijk grote uitdaging en financiële steun blijft broodnodig om het onderzoek naar behandeling en genezing verder te zetten. In afstemming met het LKI is besloten om de opbrengsten van deze editie en vorig jaar rechtstreeks naar het AYA-project te laten gaan. AYA staat voor adolescents and young adults – jonge mensen tussen 16 en 35 jaar- die strijden tegen kanker. Een doelgroep die te oud is voor kindergeneeskunde, maar vaak ook minder aansluiting heeft bij de meestal oudere patiënten op de oncologische afdelingen. Het LKI rolt voor deze doelgroep een platform uit met onder andere een website, een app, een AYA-café,… om hen een forum te bieden om ervaringen uit te wisselen en steun te vinden bij elkaar. Met deze middelen kunnen we dit verder een hele mooie duw in de rug geven,’ besluit professor Swinnen.

Ook vicerector Piet Desmet looft het organiserende team: “Met de Kulak-gemeenschap zijn we fier op dit resultaat. De 24u waren al een vaste waarde in ons studentenleven, maar de manier waarop ze dat dit jaar opnieuw hebben ingevuld, dwingt zonder meer respect af. Dat alles vanuit een duidelijk engagement ten voordele van het Leuven Kankerinstituut. Dat we hen dit jaar opnieuw een recordbedrag kunnen schenken, is bijna niet te vatten.”