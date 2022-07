Vijf vrienden die fietsen voor mensen met jongdementie klaar voor beklimming van de Mont Ventoux

De vijf jonge mannen uit Harelbeke en omstreken die onder de naam Au Mont Ventiel naar de Mont Ventoux fietsen voor het goede doel zijn goed aangekomen. “Onze dag 9 is prima verlopen. Het was de laatste dag voor de Ventoux. We zijn intussen aangekomen in Malaucène, een dorpje aan de voet van de berg. Nu goed uitrusten en morgen op naar de top”, luidt het enthousiast.

“Op dag 8 hebben 2 cols overwonnen. De Ventoux kwam dichter en dichter. De benen voelden zwaar maar we zien het nog zitten”, vertelt Bram Lesaffer. “Op de zevende dag hebben we ook onderweg de Tour de France gezien, al was het maar om Wout van Aert te zien ‘shinen’”, pikt Alexander Hannosette in.

In het wiel van het Ventiel

Op 9 juli vertrokken Charles Claerhout (24), Siel Defrancq (24), Alexander Hannosette (24), Bram Lesaffer (26) en Emiel Opbrouck (24) tijdens het evenement ‘In het wiel van het Ventiel’ in Kortrijk met de fiets naar Frankrijk. Hun doel?

“De 18de juli willen we er de Mont Ventoux oprijden voor Het Ventiel, een buddywerking voor mensen met (jong)dementie.” De vijf renners woerden vergezeld door drie vrienden die meegingen met een busje als volgwagen.

Hun grote droom bij het vertrek in Kortrijk? “Dat we het halen en dat er veel volk staat bij onze aankomst aan de top.” Intussen heeft Gudrun Callewaert, voorzitter van Het Ventiel, een groep supporters en medewerkers verzameld die op maandag 18 juli op de top van de Mont Ventoux zullen staan.

Naar verluidt zou de opbrengst van de ritten ruim boven de 5.000 euro zitten. Je kan hun wedervaren volgen op de facebookpagina Au Mont Ventiel.