Vijf voorstellen weerhouden voor Burgerbudget: van bijenhal tot picknicktafels

De bijenhal van Peter Baccarne, het speelparadijs van BS De Stip, kerstverlichting van De Kubus, de dummy tank van Poelcapelle 1917 Association en picknicktafels van ouderraad VBS Madonna zijn de vijf voorstellen die ontvankelijk zijn voor het Burgerbudget 2025. Nog tot 15 april kunnen de inwoners van Langemark-Poelkapelle stemmen voor hun favoriete voorstellen.

Voor de tweede editie van het Burgerbudget voorziet het gemeentebestuur van Langemark opnieuw 20.000 euro om projecten waar te maken. Projectvoorstellen konden tot eind februari 2025 online ingediend worden. Tien verenigingen of personen dienden een voorstel in, vijf voorstellen waren ontvankelijk.

Bijenhal

Peter Baccarne wil een bijenhal plaatsen op een geschikte locatie in de gemeente. “Iedereen is welkom om de bijen van dichtbij te bewonderen. Scholen uit de gemeente kunnen de bijenhal bezoeken en krijgen daarbij boeiende uitleg van een ervaren imker. Een unieke kans om te leren over het belang van bijen voor de bestuiving en onze natuur”, klinkt het. Het budget voor de bijenhal wordt geraamd op 4.650 euro.

Speelparadijs

Basisschool STIP (het vroegere Ter Berken) droomt dan weer van een avontuurlijke speelplek. “Momenteel biedt het ruime grasplein al enkele speelmogelijkheden, maar de kinderen wensen een extra uitdagend speeltoestel waar iedereen plezier aan beleeft”, zegt directeur Marleen Dejaeger. “Daarom wordt gedacht aan twee speeltoestellen. De speeltoestellen zullen ook buiten de schooluren toegankelijk zijn, zodat ook kinderen uit de buurt er van kunnen genieten.” Hiervoor wordt het budget geraamd op 8.798 euro (waarvan 3.798 euro eigen inbreng).

Feliz Navidad

Onder de naam Feliz Navidad Langemark gaat een werkgroep onder leiding van De Kubus voor extra kerstverlichting in Langemark. “Al jaren is er vraag naar meer licht en warmte tijdens de feestdagen, en nu willen we hier werk van maken. Met de steun van handelaars, verenigingen en betrokken inwoners streven we naar een feestelijke aankleding van het dorp.” De werkgroep schat het budget tussen 3.300 en 5.000 euro.

Dummy Mark IV tank

Voor de Poelcapelle 1917 Association verdient de dummy van de Britse Mark IV tank, die nu op de hoek van de Brugseweg en de Eeckhoutmolenstraat staat, een restauratie. “Dit indrukwekkende eerbetoon aan de moedige soldaten die deze voertuigen bedienden, heeft nog veel potentieel om het erfgoed van Poelkapelle te versterken. Ons doel is om de tank tot in de kleinste details te herstellen en haar een authentieke uitstraling te geven.” De restauratie zou 7.381 euro kosten, maar Poelcapelle 1917 Association zou 2.381 euro zelf inbrengen.

VBS Madonna

Met de steun van het Burgerbudget wil de ouderraad van Vrije Basisschool Madonna investeren in duurzame picknicktafels voor de speelplaats en de schooltuin. “Deze tafels zullen dienen als gezellige en functionele ontmoetingsplekken, waar leerlingen kunnen samenkomen tijdens hun pauzes én bij leeractiviteiten in de buitenlucht. Daarnaast zullen de picknicktafels ook buiten de schooluren toegankelijk zijn voor gebruikers van ’t Madointje.” Het geraamd budget hiervoor bedraagt 3.596 euro.

Nu is de beurt aan de inwoners van Langemark-Poelkapelle om de voorstellen te bekijken en op hun favoriete voorstel(len) te stemmen. Dit kan nog tot en met 15 april via www.lp.be/burgerbudget. (TOGH)