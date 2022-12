Vijf verwaarloosde katjes komen op adem in Koekelare: “Het zijn precies levende skeletten”

Ethan, Erin, Emmy, Enora en Eden, vijf verwaarloosde poesjes, genieten momenteel van de warmte die Valerie Duweyn (45) en haar vrijwilligers van Poezelou in Koekelare schenken. De vijf dieren werden zaterdag bevrijd uit een garagebox in Westende door een vrijwilliger van Zwerfkatjes Middelkerke. Omdat die vereniging geen opvang heeft, kwamen de vijf in Koekelare terecht waar ze langzaam maar zeker herstellen. Valerie ving dit jaar alleen al bijna 400 (!) poezen op.

Zwerfkatjes Middelkerke bekomt nog van hun hachelijke tussenkomst zaterdag in Westende. Dierenvrienden hoorden al enkele dagen een vogeltje in een garagebox. Vrijdagmiddag kwam daar nog het gehuil van een kat bij. Aanvankelijk wilde niemand helpen, maar zaterdag weerklonk het geluid van meerdere katten en opende een slotenmaker de poort.

Wat de vrijwilliger van Zwerfkatjes Middelkerke zag, greep haar naar de keel. Zes vogeltjes in vuile erbarmelijke kooien vol uitwerpselen en twee transportboxen met daarin vijf graatmagere volwassen, maar nog jonge katjes. De dierenarts bracht de eerste zorgen toe, de vogels verhuisden naar het Vogelopvangcentrum in Oostende en voor de poezen klopte de vereniging aan bij Poezelou van Valerie Duweyn.

Grote dierenliefhebber

Zij werkt beroepshalve in de schrijnwerkerij van haar man. “Ik ben al altijd een grote dierenliefhebber geweest”, schetst ze. Vier jaar terug had Koekelare te kampen met een zwerfkattenprobleem. Ik klopte bij de gemeente aan en we kwamen tot een overeenkomst. De gemeente betaalde de sterilisatie van de zwervers. Al snel kwam daar ook de opvang van andere katten bij. We hadden een huurhuis naast de zaak dat we omvormden tot een poezenverblijf dat we in 2018 Poezelou doopten. Met een kernteam van vijf personen en een groep van een 25-tal vrijwilligers staan we klaar om verwaarloosde katten te verzorgen en een nieuwe thuis te geven. Het gaat vooral om dieren die in een asiel niet veel kansen krijgen door hun uiterlijke tekortkomingen of gezondheidsproblemen.”

Wandelende skeletten

Dit jaar alleen al ving Valerie 394 poezen op. “Momenteel verzorgen we 52 katten. Zo mager zoals de vijf die Zwerfkatjes Middelkerke vond, heb ik ze nog nooit gehad. Het zijn precies wandelende skeletten. Ze zaten ook vol vlooien, hebben kale plekken en moeten nog gewassen worden. Maar ze komen er opnieuw bovenop, daar ben ik zeker van. We merken nu al dat het vertrouwen groeit. Ze zijn zeker niet verwilderd, maar het is nog veel te vroeg om ze voor adoptie vrij te geven. We willen ze voldoende tijd geven om ze op krachten te laten komen.”

“De vijf poezen, die niet uit hetzelfde nest komen, hebben we al een naam gegeven: Ethan, Erin, Emmy, Enora en Eden. Drie meisjes en twee jongens dus. Ze verblijven in een kamer apart met voldoende speeltjes en zachte mandjes waar ze kunnen uitrusten. De komende weken houd ik hun stoelgang en eetlust in de gaten. Van zodra de dierenarts ze volledig gezond verklaart, kunnen ze naar hun nieuwe gezin.”

En Valerie wil besluiten met een duidelijke boodschap: “Ik merk bij veel mensen een gebrek aan verantwoordelijkheid als het over dieren gaat. Denk goed na vooraleer je een kat in huis neemt en draag er vooral goed zorg voor.”

Poezelou krijgt een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid, maar steunt vooral op giften. Meer info op: www.poezelou.be. (GUS)