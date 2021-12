Vijf tweelingen in kinderdagverblijf Het Kabouterhuisje in Ingelmunster, zesde op komst

Filip en Nancy Verhulst-Goemaere van kinderdagverblijf Het Kabouterhuisje in de Warandestraat zorgen met hun team voor maar liefst vijf tweelingen uit Izegem, Ooigem, Bavikhove en Meulebeke. Na Nieuwjaar komt er nog een zesde tweeling naar het kinderdagverblijf. In de drie kinderdagverblijven vangen ze al 72 kinderen per dag op.

Op 1 april 1995 begon Nancy Goemaere met het kinderdagverblijf Het Kabouterhuisje als eenmanszaak in de Warandestraat. Het begon klein, maar na een tijdje verhoogde haar capaciteit naar 18 plaatsen, daarna naar 22 en dan naar 24 kindjes. De aanvragen voor opvang bleven maar groeien, zodat Nancy met haar team al dacht aan de uitbouw van een tweede kinderdagverblijf. “In 24 februari 2017 kwam mijn droom uit. Ik begon met Het Droomhuisje in de Oostrozebekestraat, palend aan de achterzijde van het Kabouterhuisje. We konden die woning in de Oostrozebekestraat aankopen en dus bouwden we die uit tot een nieuw kinderdagverblijf. De inspectie infrastructuur gaf de goedkeuring om in dat huisje ook 24 kindjes onder te brengen”, zegt Nancy. “In Het Droomhuisje hadden we ook nooit een tekort aan kindjes. De aanvragen bleven maar toestromen. Op een bepaald moment moesten we zelfs kindjes weigeren, omdat we waren volgeboekt. Net voor het verlof van 2021 kregen we de vraag of we interesse hadden om een kinderdagverblijf met 21 plaatsen over te nemen in onze gemeente. We hadden niet veel tijd om na te denken, maar deze 21 plaatsen waren zeer belangrijk voor onze gemeente Ingelmunster. Wettelijk moesten we op exact 1 oktober open gaan, zodat de kindjes uit het over te nemen kinderdagverblijf in de Weststraat niet op straat zouden staan. Onze interesse was direct groot om onze schouders onder dit project te zetten, dus namen we ook die 21 plaatsen over. Sinds 1 oktober 2021 is ons derde kinderdagverblijf Het Dol-Fijn-Huisje gevestigd in een huurhuis in de Oostrozebekestraat en dit niet zo ver van Het Droomhuisje.”

Nancy begon in 1995 met de uitbouw van Het Kabouterhuisje, samen met de hulp van haar mama Hilda Vandekerckhove en zus Mieke. Tot 2014 was dat mogelijk om – samen met hen – al de kindjes op te vangen. Nu werken ze met in totaal 18 personeelsleden waar ze echt trots op zijn, waaronder ook echtgenoot Filip Verhulst die stopte met zijn werk in het wzc Maria Rustoord, dochter Lies die afstudeerde als maatschappelijk werkster en schoondochter Michelle Buyse die een bachelor behaalde.

Voor de gek houden

Sinds 1995 mocht Nancy al tussen de 700 en 800 kinderen inschrijven in haar kinderdagverblijven. Het is nu nog maar de eerste keer dat er zoveel tweelingen in dezelfde periode aan hun goede zorgen worden toevertrouwd. “Momenteel komen er vijf tweelingen naar onze opvang en na nieuwjaar staat er nog een tweeling op onze lijst”, vertelt Nancy. “Soms komen ze niet allemaal op dezelfde dag langs, maar het komt dus wel eens voor dat ze allemaal op hetzelfde moment in onze kinderopvang verblijven. Dat is wel heel leuk, maar soms toch moeilijk om ze allemaal uit elkaar te houden. We zijn echter creatief genoeg om dit goed op te volgen en soms is het echt wel grappig. Ze weten het heel goed en ze proberen ons ook wel eens te plagen. Vooral wanneer ze twee jaar zijn, durven ze ons wel eens voor de gek houden. Dat maakten we in het verleden al eens mee toen er een tweeling bij ons verbleef”, lacht Nancy, die zich samen met haar team inzet voor alle kinderen van de drie kinderdagverblijven. “We zetten in op kwaliteitsvolle opvang voor alle kinderen. Onze visie is immers dat ieder kind uniek is en recht heeft op het beste qua zorgen en opvang, terwijl de ouders naar het werk zijn. De kindjes krijgen van ons de basisbehoeften en een voorbereiding op de klas. Of we het graag doen? Maar natuurlijk, anders kan je dat zolang niet volhouden. Onze job is enorm boeiend. We leren nog iedere dag bij. Ik doe dit dus nog altijd met evenveel overgave, zelfs na 26 jaar. Doorheen de jaren is het pedagogisch aspect ook heel belangrijk geworden. We zetten daarop sterk in. Vandaar dat wij ook opteren om mensen die daarvoor zijn opgeleid in te zetten. We zijn enorm trots op ons team, want zonder hen zou dit niet mogelijk zijn. Wist je dat ik nu al inschrijvingen binnenkrijg van nieuwe ouders die ooit bij mij in Het Kabouterhuisje werden opgevangen? Deze generatie krijgt nu ook al kinderen.”

Bekende ouders

Nancy, Filip en hun team zetten zich in voor alle kindjes, maar komen er ook langs van bekende West-Vlamingen? “Louis Bostyn (eerste doelman bij voetbalploeg Zulte Waregem) en Shalina Minne brachten hun eerste kindje Jules naar Het Droomhuisje. Ook hun tweede spruit Clémence start eveneens bij ons in januari. Binnenkort hebben we nog een kindje van ouders die veel in de media komen. Aloïs, het zoontje van wielrenner Yves Lampaert en zijn partner Astrid Demeulemeester, komt weldra ook naar Het Droomhuisje. Maar nogmaals: bekende ouders of niet, we zijn trots op alle kindjes. Die zitten voor altijd in ons hart en hoe oud ze ook worden, we vergeten ze nooit.”

“Ieder kindje is uniek en heeft recht op het beste qua zorgen en opvang”

Met goedkeuring van de ouders vermelden we de namen van de tweelingen en staan ook alle kindjes op de foto. Lasse en Pepijn Bulckaert werden geboren op 17 oktober 2020. Het zijn de kindjes van Guillaume Bulckaert en Emma Verbeke uit de Koekelarestraat in Izegem. Matt en Mauro Messiaen zagen het levenslicht op 25 februari 2020 als tweeling van Broen Messiaen en Lies Guillemyn uit de Vaartstraat in Ooigem. Tweeling nummer drie bestaat uit Arno en Mylo Deruddere, geboren op 20 mei 2020 als kindjes van Dominiek Deruddere en Karen Vanhulle uit de Beukenlaan in Ooigem. Kobe en Toby Labeeuw werden geboren op 10 januari 2021 als kindjes van Steven Labeeuw en Ille Ooms uit de Asselstraat in Bavikhove. De vijfde tweeling bestaat uit Zélie en Julia Vandekerckhove-Degrande, geboren op 9 maart 2021, als dochtertjes van Lander Vandekerckhove-Degrande, en Janne Baert uit de Elbestraat in Meulebeke. Na Nieuwjaar komt er nog een zesde tweeling bij.