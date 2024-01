“Vijf sterren aan de hemel”: Brugse rapper Connard schrijft gevoelens van zich af na onvervulde kinderwens

2023 is een jaar om snel te vergeten voor Bruggeling Wouter ‘Connard’ Lierman en zijn Antwerpse vrouw. Ze stapten in het huwelijksbootje, maar ze droomden ook van een vijfsterrenbaby. Alleen werden dat “vijf sterren aan de hemel”, zoals de rapper het verwoordt in zijn nieuwste track.

“We moesten drie miskramen en twee keer een buitenbaarmoederlijke zwangerschap doorstaan. Nadat we samen al dat verlies moesten verwerken, is dit nummer als het ware een therapiesessie met mezelf”, vertelt Wouter. In ‘Knip’ rapt hij over het machteloze gevoel waar hij nu al een jaar mee rondloopt. Zijn echtgenote is ook te horen in het refrein.

Rollercoaster aan emoties

Bij het nummer hoort een lyric video (zie boven), waarin de volledige tekst staat neergepend. “Het is een tekst die ik liever niet had geschreven, maar hiermee probeer ik mijn verlies te verwerken en de rollercoaster aan emoties een plek te geven”, zegt Wouter.

“Ik heb lang getwijfeld of ik dit wel met iedereen zou delen, maar als artiest en kunstenaar vind ik het belangrijk om ook moeilijke materie bespreekbaar te maken en bepaalde taboes te doorbreken. Wie weet helpt dit ook enkele lotgenoten in hun persoonlijke verwerkingsproces”, klinkt het nog.