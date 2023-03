Vijf organisaties krijgen eremedaille ‘menslievendheid’: “Voor inzet tijdens coronaperiode”

In het stadhuis van Kortrijk vond een bijzondere huldiging plaats. Vijf organisaties kregen van de Koninklijke Vaderlandslievende Vereniging der dragers van eretekens voor moed, zelfopoffering en menslievendheid van België, een gouden medaille en het ereteken ‘menslievendheid’ voor hun inzet tijdens de coronaperiode en daarna.

De Koninklijke Vaderlandslievende Vereniging werd in december 1865 gesticht door koning Leopold I. “Deze stichting verleende eretekens en onderscheidingen voor daden van moed en zelfopoffering. In 1867 verleende de staat officieel de eretekens onder de benaming Burgerlijke Onderscheidingen”, duidt Rudy Maes als voorzitter-president Nationaal en Provinciaal West-Vlaanderen. De vijf organisaties kregen de gouden medaille en brevet van menslievendheid voor hun inzet tijdens de coronacrisis. “Die houdt nu al drie jaar lang aan en duurt voor het zorgpersoneel nog steeds”, zegt Nadia Rasson als erevoorzitster Provinciale West-Vlaanderen en voorzitster Regionale Kortrijk van de Vaderlandslievende Vereniging. “We weten allemaal welke impact dit in 2020 had en nog heeft op de maatschappij en ons leven, ook voor de meest kwetsbaren. De zorginstellingen kwamen onder druk te staan: er moesten afdelingen verminderd of gesloten worden om coronapatiënten op te vangen. De brandweer sprong in de bres om te helpen met ziekentransport, dokters uit Defensie sprongen bij in ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook een periode van druk.”

Applaus

Tijdens de vaccinatieperiodes sprongen diezelfde mensen bij: dokters, vrijwilligers, brandweer, rust- en zorgcentra, lokale overheden. “We zijn enorm trots om dit ereteken aan jullie organisaties te mogen overhandigen. We beseffen te weinig wat jullie en jullie personeel dagelijks doen om de enorme druk al drie jaar vol te houden. Dit verdient een warm applaus in naam van onze vereniging, het stadsbestuur en de bevolking van Kortrijk aan de zorgcentra, de ziekenhuizen van Kortrijk, Waregem, Roeselare en Menen en de brandweerzone Fluvia. Een dikke merci”, aldus Nadia Rasson. De eretekens en brevetten werden overhandigd aan medisch directeur Luc Harlet van AZ Delta, algemeen directeur Stad Kortrijk Carlo Daelman, Stijn Vandommele van Zorg Kortrijk en kolonel Olivier Dorme van Brandweerzone Fluvia. AZ Groeninge en Carlo Herpoel waren verontschuldigd. “Carlo bedeelt momenteel voedsel in Turkije. Hij hielp ook in Wallonië na de waterramp met het uitdelen van voedsel. Hij zal later zijn ereteken krijgen, als hij terug is”, besluit Nadia. (Peter Van Herzeele)