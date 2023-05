Vijf nieuwe woningen op De Mokker, ook zes koopwoningen in Beloftestraat op komst

Woonmaatschappij IJzer en Zee met zetel in Veurne heeft, samen met het lokaal bestuur van Koekelare, in de Krakkestraat op het gehucht De Mokker vijf nieuwe sociale verhuurwoningen officieel geopend. De Sociale Woonmaatschappij IJzer en Zee bouwt momenteel ook zes koopwoningen in de Beloftestraat.

Het project in de Krakkestraat werd ontworpen door bSOM, een architectenbureau gevestigd in Diksmuide. De woningen werden gebouwd door aannemer Siemoens uit Tielt.

“De prachtige woningen zijn allemaal tweeslaapkamerwoningen en hebben een bewoonbare oppervlakte van ongeveer 95 vierkante meter. De woningen inclusief tuin hebben een oppervlakte van ongeveer 180 vierkante meter”, duidt algemeen directeur Alexandre Giele van de woonmaatschappij. “Ze hebben ook allemaal een eigen oprit en er is een gemeenschappelijke tuin- en fietsenberging voor de vijf woningen”, zegt Alexandre.

“Het gehele project (vijf woningen + de aanleg van de wegenis) heeft in totaal 860.505,54 euro gekost exclusief btw”, pikt projectleider Stijn Finaut in. “We zijn gestart met bouwen in februari 2022 en hebben het vorige week opgeleverd.”

Project Beloftestraat

De woningen worden verhuurd vanaf 1 juni 2023. De bewoners kregen eind vorige week de sleutels, zodat ze kunnen beginnen aan de verhuis.

Burgemeester Patrick Lansens loofde het mooie resultaat van het project, wenste de bewoners alle succes toe in hun nieuwe woonst en hoopt dat ze het daar naar hun zin zullen hebben.

De Sociale Woonmaatschappij IJzer en Zee bouwt momenteel ook zes koopwoningen in de Beloftestraat. (Eric Vanhooren)

Meer informatie over project Beloftestraat via 058 31 22 40 of info@ijzerenzee.be.